كلوب: صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي في بعض الأحيان.. يستحق التواجد في فريق الموسم

الجمعة، 14 مايو 2021 - 23:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن محمد صلاح نجم الفريق لا يحظى بالتقدير الكافي في بعض الأحيان.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

تصريحات كلوب تأتي بعد عدم اختيار جايمي كاراجر نجم ليفربول السابق ومحلل شبكة "سكاي سبورتس" لصلاح في فريق الموسم الخاص به للدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي عن صلاح: "هل لا يحظى بالتقدير الكافي؟ ربما. لست متأكدا إن كان ذلك (اختياره من قبل المحللين في فريق الموسم) أهم شيء".

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وتابع "هل يستحق التواجد في الفريق؟ بالطبع نعم، لكن لا أعلم من يتواجد في هذا الفريق لذلك ليس لدي الكثير لأقوله".

وواصل "مو يقدم موسما استثنائيا، إذا كان بإمكانه اللعب بنفس هذا الأداء فإن أرقامه ستكون مختلفة، وستكون أفضل".

وأتم "ليس لدي تأثير على ذلك (اختياره في فريق الموسم) فالجميع قد اتخذ قراره ولا يمكنك أن تغير العالم".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا بالتساوي مع هاري كين نجم توتنام.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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