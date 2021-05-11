موضحا أسباب استبعاد صلاح.. كاراجر يختار أفضل 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 12:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد

اختار جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول أفضل 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري، وأوضح سبب استبعاد اسم محمد صلاح نجم الريدز.

كاراجر أحد أعضاء فريق التحليل بشبكة سكاي سبورتس لم يختر أي لاعب من ليفربول ضمن الفريق الأفضل بالدوري هذا الموسم.

وتواجد هاري كين وسون هيونج مين ثنائي توتنام في خط هجوم فريق كاراجر.

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وبرر كاراجر أسباب استبعاد الدولي المصري بقوله: "اخترت سون بعدما كنت أفكر في اختيار محمد صلاح لأنه ينافس على جائزة الحذاء الذهبي".

وأردف "كنت أفكر في من يسجل الأهداف ويصنعها، فمجموع ما سجله وصنعه سون أكبر مما فعله صلاح هذا الموسم".

نجم منتخب كوريا الجنوبية سجل 17 هدفا وصنع 10 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل 20 هدفا و4 تمريرات حاسمة لصلاح.

اختيارات كاراجر كان أبرزها من مانشستر سيتي البطل المنتظر للدوري، إذ ضم 4 لاعبين من الفريق السماوي، وهم ثنائي الدفاع روبن دياز وجون ستونز، بالإضافة إلى كيفن دي بروين وفيل فودين.

في المرمى اختار إيمي مارتينيز حارس أستون فيلا، بينما ضم فلاديمير كوفال مدافع وست هام يونايتد كظهير أيمن ولوك شاو مدافع مانشستر يونايتد كظهير أيسر.

في وسط الملعب اختار نجولو كانتي لاعب تشيلسي بجوار برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

جيمي كاراجر محمد صلاح
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