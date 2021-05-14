مونديو ديبورتيفو: لابورتا طلب من كومان لعب كرة هجومية

طلب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة من رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني لعب المزيد من الكرة الهجومية بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وعقد لابورتا اجتماعا مع كومان، أمس الخميس، في أحد مطاعم مدينة برشلونة للحديث عن أمور الفريق. (طالع التفاصيل)

وخلال الاجتماع طلب لابورتا من كومان أن يلعب الفريق كرة قدم هجومية بشكل أكبر خلال المباريات.

كما طلب منه أن يلعب الفريق بشجاعة أكثر مع التركيز على بناء اللعب وتسجيل المزيد من الأهداف.

وشدد لابورتا على تقديره للعمل الذي يقدمه كومان حتى الآن مع الفريق بعدما حقق كأس ملك إسبانيا.

ومن جانبه، شرح كومان رؤيته حول خطط الفريق في الموسم المقبل.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر قبل جولتين من النهاية.