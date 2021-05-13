اجتماع طارئ بين لابورتا وكومان في أحد مطاعم برشلونة.. ماذا دار في اللقاء؟

اجتمع جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بـ رونالد كومان المدير الفني للفريق، في أحد المطاعم الكتالونية اليوم الخميس.

وشهد الاجتماع حضور رافا يوستي نائب رئيس برشلونة للشؤون الرياضية، والذراع الأيمن لـ لابورتا.

واستمر الاجتماع قائما لمدة ساعتين ونصف تقريبا، قبل أن يغادر الثلاثي وسط حضور صحفي مكثف دون الإدلاء بتصريحات مهمة.

لابورتا علّق سريعا: "إنه اجتماع طبيعي بين رئيس ومدرب برشلونة".

بينما قال كومان للصحفيين والابتسامة صادرة من وجهه: "يمكنكم أن تسألوا ما تشاؤون ولكني لن أجيب".

فماذا حدث في الاجتماع؟

أجمعت المصادر الإسبانية المهمة أن الاجتماع لم يتطرق لمستقبل كومان بشكل مباشر.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلت عن مصادر لها داخل النادي أن لابورتا لم يُبلغ كومان بقرار بشأن مستقبله.

واتفقت صحيفتا "أس" و"ماركا" مع موندو ديبورتيفو في أن الاجتماع كان غرضه اطمئنان لابورتا على وضع الفريق.

رئيس برشلونة أراد عقد اجتماع طارئ مع لابورتا على خلفية النتائج السلبية الأخيرة التي أبعدت الفريق بشكل كبير عن لقب الدوري.

وتناقش لابورتا مع كومان بشأن الأسباب التي أدت إلى فقدان نقاط في مباريات كان الفريق متقدما فيها مثل غرناطة وليفانتي.

وحاول لابورتا التأكد من كومان ما إذا كان يشعر بدعم الفريق وأن أفكاره تصل إليهم، كما استفسر عن بعض القرارات الفنية بشأن بعض اللاعبين.

وخسر برشلونة أمام غرناطة، وتعادل مع أتليتكو مدريد وليفانتي مؤخرا، ليفقد فرصة القفز إلى صدارة الدوري الإسباني، ويصير التتويج مسألة حسابية صعبة قبل جولتين على النهاية.

ويمتلك برشلونة 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر أتليتكو مدريد، أي أنه سيخسر اللقب رسميًا لو فاز أتليتكو مدريد بمباراته المقبلة أمام أوساسونا.

وقد يتراجع برشلونة للمركز الثالث لو فاز أو تعادل ريال مدريد أمام مضيفه غرناطة مساء اليوم الخميس.

ويحتاج برشلونة حتى يفوز بالدوري الإسباني، إلى هزيمة ريال مدريد في إحدى مبارياته الثلاث المتبقية، بالإضافة إلى هزيمة أتليتكو وتعادله في مباراة أخرى، سيناريو ممكن حسابيًا، لكنه مُستبعَد عمليًا.

ويمتد عقد كومان مع برشلونة إلى نهاية الموسم المقبل، وتجنّب لابورتا الإفصاح عن مستقبل المدرب الهولندي منذ انتخابه رئيسًا لـ برشلونة قبل عدة أسابيع.