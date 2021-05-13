بمشاركة المحمدي.. مارتينيز يؤمن نقطة لـ أستون فيلا أمام إيفرتون

الخميس، 13 مايو 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

أستون فيلا وإيفرتون

بمشاركة أحمد المحمدي لشوط واحد، تعادل أستون فيلا مع إيفرتون بدون أهداف.

تعادل أستون فيلا مع إيفرتون بدون أهداف على ملعب "فيلا بارك"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت أيضا عودة جاك جريليش وشارك بديلا لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي.

أخبار متعلقة
تشكيل أستون فيلا – المحمدي احتياطي أمام إيفرتون.. وتراوري مهاجم صريح مدرب أستون فيلا ينتقد التحكيم بسبب ركلة جزاء بوجبا حسم اللقب يتأجل.. مانشستر يونايتد يقلب تأخره لفوز على أستون فيلا أستون فيلا يطعن الطموحات الأوروبية لـ إيفرتون بفوز غائب منذ 13 عاما

أولى الفرص الخطرة كانت في الدقيقة الـ17. عرضية من دوجلاس لويز، قابلها المدافع المتقدم تايرون مينجس بلمسة بجانب القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتعرض ماتي كاش لإصابة عضلية، ليشارك أحمد المحمدي في الوقت الضائع، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

إيفرتون بدأ الشوط الثاني أكثر خطورة. كالفيرت لوين انفرد في الدقيقة الـ47 وسدد، لكن إيميليانو مارتينيز تصدى لها ببراعة.

جودفري سيجردسون سدد مخالفة مباشرة في الدقيقة الـ52، وتصدى لها مارتينيز ايضا.

دين سميث تدخل في الدقيقة الـ65 بدخول جاكوب رامسي بدلا من روس باركلي.

ثم شارك أندريه جوميش بدلا من جيلفي سيجيردسون في صفوف إيفرتون بالدقيقة الـ67.

وكانت ثالث تبديلات أستون فيلا في الدقيقة الـ72. خرج برتراند تراوري، وشارك جاك جريليش لأول مرة منذ 13 فبراير الماضي وقت الإصابة أمام برايتون.

أما كارلو أنشيلوتي، فدفع بـ أليكس إيووبي بدلا من سيموس كوليمان.

وكاد إيفرتون يسجل مجددا في الدقيقة الـ77 عن طريق لمسة ريتشارليسون من داخل الست ياردات، لكن مارتينيز تألق مجددا.

واستمر تألق مارتينيز في الدقيقة الـ87 أمام تصويبة كالفيرت لوين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ56 في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ49 في المركز الـ11.

في إنجلترا أرسنال إيفرتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
لابورتا معجب بأسلوبه.. إي إس بي إن: برشلونة تواصل مع ممثلي فليك 13 دقيقة | الدوري الإسباني
"الهداف التاريخي" لـ فياريال يدفع بلد الوليد إلى غرق محقق 16 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة المحمدي.. مارتينيز يؤمن نقطة لـ أستون فيلا أمام إيفرتون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد – مارفين وميجيل أساسيان أمام غرناطة 32 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس ألمانيا - دورتموند (2)-(0) لايبزج.. جووول ثاااني 40 دقيقة | الدوري الألماني
تقرير: تشيلسي مهتم بخدمات لوكاكو 52 دقيقة | ميركاتو
تشكيل مانشستر يونايتد – كافاني يقود الهجوم ضد ليفربول.. وبايلي يعوض غياب ماجواير 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي في مباراته الـ200.. وماني احتياطي أمام مانشستر يونايتد 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 3 3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك 4 3 مشاكل لـ الزمالك قبل القمة.. شيء ما فقده كارتيرون
قد ينال إعجابك