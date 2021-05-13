بمشاركة المحمدي.. مارتينيز يؤمن نقطة لـ أستون فيلا أمام إيفرتون

بمشاركة أحمد المحمدي لشوط واحد، تعادل أستون فيلا مع إيفرتون بدون أهداف.

تعادل أستون فيلا مع إيفرتون بدون أهداف على ملعب "فيلا بارك"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت أيضا عودة جاك جريليش وشارك بديلا لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي.

أولى الفرص الخطرة كانت في الدقيقة الـ17. عرضية من دوجلاس لويز، قابلها المدافع المتقدم تايرون مينجس بلمسة بجانب القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتعرض ماتي كاش لإصابة عضلية، ليشارك أحمد المحمدي في الوقت الضائع، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

إيفرتون بدأ الشوط الثاني أكثر خطورة. كالفيرت لوين انفرد في الدقيقة الـ47 وسدد، لكن إيميليانو مارتينيز تصدى لها ببراعة.

جودفري سيجردسون سدد مخالفة مباشرة في الدقيقة الـ52، وتصدى لها مارتينيز ايضا.

دين سميث تدخل في الدقيقة الـ65 بدخول جاكوب رامسي بدلا من روس باركلي.

ثم شارك أندريه جوميش بدلا من جيلفي سيجيردسون في صفوف إيفرتون بالدقيقة الـ67.

وكانت ثالث تبديلات أستون فيلا في الدقيقة الـ72. خرج برتراند تراوري، وشارك جاك جريليش لأول مرة منذ 13 فبراير الماضي وقت الإصابة أمام برايتون.

أما كارلو أنشيلوتي، فدفع بـ أليكس إيووبي بدلا من سيموس كوليمان.

وكاد إيفرتون يسجل مجددا في الدقيقة الـ77 عن طريق لمسة ريتشارليسون من داخل الست ياردات، لكن مارتينيز تألق مجددا.

واستمر تألق مارتينيز في الدقيقة الـ87 أمام تصويبة كالفيرت لوين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ56 في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ49 في المركز الـ11.