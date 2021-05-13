والدة رونالدو: سأحاول إقناعه بالعودة إلى سبورتنج لشبونة

أوضحت ماريا دولوريس والدة كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، أنها ستحاول إقناع نجلها بالانتقال لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.

سبورتنج توج بلقب الدوري البرتغالي الموسم الجاري لأول مرة منذ 19 عاما وحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

ويحتل يوفنتوس قبل جولتين على نهاية الموسم المركز الخامس ويحتاج لتعثر منافسيه من أجل خطف مقعدا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقالت ماريا دولوريس في تصريح مقتضب عبر قناة TVI 24 البرتغالية: "سأتحدث معه وأحاول إقناعه بالعودة في الموسم المقبل، إلى ملعب جوزيه ألفالادي وارتداء ألوان سبورتنج لشبونة".

وبدأ البرتغالي مسيرته بقميص الأسود قبل الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وخاض رونالدو بقميص الأبيض والأخضر 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول.

وكان رونالدو (36 عاما) قد وصل إلى الهدف رقم 100 مع يوفنتوس أمس في جميع المسابقات ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف في الدوريات الثلاثة الكبرى، الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

ووصل رونالدو إلى 776 هدفا في مسيرته بقمصان الأندية ومنتخب البرتغال، والرقم مرشح للزيادة.

وكانت شبكة "ميدياست" الإيطالية قد كشفت في وقت سابق أن رونالدو قرر العودة للشبونة. (طالع التفاصيل)