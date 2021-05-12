اللقب الـ 19 انتظر 19 عاما.. سبورتينج لشبونة يكسر هيمنة بورتو وبنفيكا ويتوج بـ الدوري البرتغالي

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 00:38

كتب : إسلام أحمد

سبورتينج لشبونة بطلا للدوري البرتغالي

حصد سبورتينج لشبونة لقب الدوري البرتغالي لأول مرة منذ 19 عاما، وكسر هيمنة بورتو وبنفيكا.

لقب يحمل رقم 19 في تاريخ النادي الأخضر والأبيض والمُلقب بالأسود.

ومنذ موسم 2001-2002 حصد بورتو لقب الدوري 11 مرة مقابل 7 مرات لبنفيكا، بينما حل الفريق في 6 مواسم كوصيف.

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وحسم لشبونة التتويج بلقب الدوري قبل جولتين على النهاية –الجولة 32-، بعد الفوز على بوافيشتا والذي يقوده جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق بهدف دون مقابل.

هدف اللقاء الوحيد والذي حسم اللقب جاء عن طريق باولينيو في الدقيقة 36 بعد عرضية من الجهة اليسرى من نونو سانتوس.

ووسع سبورتينج الفارق مع بورتو إلى 8 نقاط قبل جولتين على النهاية بعدما ارتفع رصيده بالفوز إلى 82 نقطة مقابل 74 للتنين.

ولم يعرف لشبونة الخسارة حتى الآن في الدوري البرتغالي بعد خوض 32 مباراة، إذ فازوا في 25 وتعادلوا في 7 فقط، وسيكون أمامه مواجهتين ضد بنفيكا وماريتيمو في الجولتين الأخيرتين.

ويتأهل أول وثان الترتيب بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يتأهل الثالث إلى الأدوار التمهيدية إذ يحتل بنفيكا المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

ويقود الفريق البرتغالي روبن أموريم البالغ 36 عاما والذي سبق له اللعب لأندية بنفيكا وبيلينسيتش وبراجا، ومثّل منتخب البرتغال في 14 مباراة دولية.

وبدأ أموريم مشواره التدريبي في موسم 2018-19 بقيادة فريق كاسا بيا ثم فريق براجا الثاني ومن ثم الفريق الأول الموسم الماضي.

وتولى أموريم منصب المدير الفني للشبونة في مارس 2020 ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 51 مباراة فاز في 37 وتعادل في 10 وخسر 4 مباريات فقط.

سبورتينج لشبونة الدوري البرتغالي في البرتغال
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