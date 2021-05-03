ميدياست: رونالدو قرر العودة إلى سبورتنج لشبونة

الإثنين، 03 مايو 2021 - 22:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - كروتوني

يخطط كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لعودة رومانسية إلى ناديه الأم سبورتنج لشبونة، وفقا لتقرير إيطالي.

محطة "سبورت ميدياست" الإيطالية ذكرت أن رونالدو يريد العودة لـ سبورتنج في صيف 2022.

ويتبقى عام واحد لـ رونالدو في عقده مع يوفنتوس، ورغبته الأولى كانت العودة لـ ريال مدريد هذا الصيف، باب أغلقه في وجهه فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

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وبالتالي سيكمل رونالدو عقده مع يوفنتوس، ويعود بعدها إلى سبورتنج الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

رونالدو (36 عاما) انضم إلى أكاديمية سبورتنج لشبونة في الثانية عشرة من عمره، ثم تم تصعيده للفريق الأول عام 2002، ورحل سريعا في العام التالي إلى مانشستر يونايتد.

ويعيش رونالدو موسما جماعيا صعبا، إذ خسر يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 9 سنوات.

ولعب رونالدو دور البطولة أمس الأحد بتسجيله هدفين متأخرين قلبا تأخُر يوفنتوس إلى فوز على أودينيزي في صراع الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس
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