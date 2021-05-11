سولشاير: إذا أردنا تحدي مانشستر سيتي علينا تعزيز فريقنا

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه يحتاج لمزيد من التدعيم إذا أراد تحدي مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة تحت قيادة جوارديولا والسابعة في تاريخ النادي وذلك بعد خسارة مانشستر يونايتد من ليستر سيتي. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير عقب المباراة لقناة بي تي سبورت: "أبارك لمانشستر سيتي لقد قدموا موسما رائعا، فهم أبطال يستحقون ذلك وهذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه ولم نصل إليه بعد".

وأضاف "وأنا سعيد جدا بلاعبي فريقي الذين وصلوا إلى آخر 10 من الدوري وهو ينافسون مع سيتي الذي يسبقنا والذي تتم الإشادة به باعتباره أفضل فريق في أوروبا".

وأكمل "نريد أن ننتقل إلى الخطوة التالية وقد نحتاج إلى ضم صفقتين لتقوية الفريقة".

وعن الخسارة من ليستر قال: "بدأنا بشكل بطيء كما قد يتوقع البعض لأننا لم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد للمباراة، ولكن بعد أن سجلوا فينا هدف التقدم لم يكن لدينا ما نخسره ولعبنا بشكل جيد وكنت سعيد بذلك".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث ولا يزال له مباراة مؤجلة.