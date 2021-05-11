عاد إلى القمة مجددا.. مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي

غاب لموسم واحد فقط والآن ها هو ينصب نفسه ملكا للدوري الإنجليزي مرة أخرى.

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021 رسميا.

جاء ذلك عقب هزيمة مانشستر يونايتد من ليستر سيتي اليوم الثلاثاء في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

وجمدت تلك الهزيمة رصيد يونايتد عند 70 نقطة بفارق 10 نقاط عن سيتي مع تبقي للشياطين الحُمر ثلاث مباريات وهو ما يستحيل فيه الوصول لعدد نقاط كتيبة مدرب بيب جوارديولا.

وأصبح ذلك التتويج هو السابع لسيتي بشكل عام، والخامس له في حقبة بريميرليج بشكل خاص.

وتعادل بذلك سيتي مع تشيلسي في عدد مرات التتويج مع تشيلسي في ألقاب الدوري الإنجليزي في حقبة بريميرليج بواقع خمسة لكل منهما.

أما بشكل عام فإن سيتي يحتل المركز الخامس بسبعة ألقاب بالتساوي مع أستون فيلا كرابع أكثر المتوجين بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وحصد يونايتد لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة يليه ليفربول بـ19 مرة ثم أرسنال بـ13 لقبا.

ومنذ قدوم جوارديولا لتدريب مانشستر سيتي في عام 2016 أصبح ذلك اللقب هو الثالث له خلال خمسة مواسم قضاها في تدريب الفريق.

وأصبح ذلك اللقب هو الثاني لسيتي خلال الموسم الجاري بعدما ظفر في وقت سابق بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويملك سيتي فرصة إضافة لقبا ثالثا له خلال الموسم الجاري حال فوزه بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي في الـ29 من شهر مايو الجاري.