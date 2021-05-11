لاجازيتا: يوفنتوس سيستغني عن بيرلو.. زيدان وأليجري مرشحان لخلافته

قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن يوفنتوس سيستغني عن مدربه أندريا بيرلو بنهاية الموسم الجاري.

وذلك بعد خسارة الفريق للقب الدوري الذي توج به من 2012 إلى 2020.

وكتبت أن زين الدين زيدان وماسيمليانو أليجري الأقرب لخلافته.

وهو ما تؤكده صحيفة توتو سبورت أيضا التي أشارت إلى دخول زيدان بقوة دائرة اهتمام يوفنتوس.

ولم يؤكد زيدان استمراره مع ريال مدريد في الموسم المقبل، وهو ما يلمح إلى إمكانية رحيله عن الفريق الإسباني.

بينما أليجري، الذي قاد يوفنتوس من 2014 إلى 2019، قد يعود لولاية ثانية لإنقاذ فريق السيدة العجوز.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري وهو ما يهدد مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق ضيفا على ساسولو يوم الأربعاء ثم يستضيف إنتر ميلان بطل الدوري يوم السبت.

ويخوض نهائي كأس إيطاليا ضد أتالانتا في 19 مايو الجاري.