أحمد محسن: هدفي في بيراميدز قتل المباراة وأهدرنا الوقت بطريقة شرعية

يرى أحمد محسن لاعب سيراميكا كليوباترا أن هدفه في شباك بيراميدز قتل المباراة ومنح فريقه الفوز.

وفاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز برباعية مقابل هدفين، في الجولة الـ21 من الدوري المصري، وهو الانتصار الأول للمدرب مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد محسن عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدفي في شباك بيراميدز قتل المباراة لأنه كان الهدف الرابع وفي وقت مبكر من الشوط الثاني".

وأضاف "بعدها أهدرنا الوقت بطريقة شرعية لنحصل على ما نريده من اللقاء وهو الفوز، وحتى لا يتكرر معنا ما حدث أمام المقاولون بعدما تلقينا هدف التعادل في الوقت القاتل".

وأكمل "هدفي هو توفيق من الله وتتويج لجهد الفريق بالكامل في الملعب".

وأتم تصريحاته "هدفنا هو المنافسة على المربع الذهبي والتأهل لبطولات إفريقيا في الموسم المقبل".

من جانبه قال شادي حسين مهاجم الفريق: "الفوز بنتيجة كبيرة على بيراميدز يمنحنا دفعة قوية في الفترة المقبلة".

وأضاف "كلما تأخرنا في النتيجة نلعب بشكل أفضل ونهاجم من أجل إحراز الأهداف".

واختتم حديثه "فريقنا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين واستطعنا السيطرة على الأمور بعدما تلقينا الهدف الأول وعدنا في النتيجة وحققنا الفوز".