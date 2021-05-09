سيراميكا كليوباترا يكبد بيراميدز أثقل هزيمة ويسقطه برباعية

الأحد، 09 مايو 2021 - 23:29

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا

فاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وتلقى بيراميدز أثقل هزيمة منذ أن أصبح اسم النادي (بيراميدز) وسكنت شباكه 4 أهداف لأول مرة.

كما نجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز الأول تحت قيادة ضياء السيد المدير الفني للفريق الذي تولى المهمة عقب رحيل هيثم شعبان.

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الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 30 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 34 في المركز الثالث.

رباعية سيراميكا سجلها أحمد ياسر ريان هدفين، وهدف لكل من شادي حسين وأحمد محسن.

بينما سجل رمضان صبحي ودودو الجباس ثنائية بيراميدز.

وصف المباراة

حصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد تدخل قوي من خالد صبحي على إبراهيم عادل.

وتقدم رمضان صبحي لتسديد الركلة وسجل منها هدف بيراميدز الأول في المباراة في الدقيقة 16، بعدما وضع الكرة على يسار عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا.

بعد الهدف شكلت هجمات بيراميدز المرتدة خطورة كبيرة على مرمى سيراميكا وكاد أن يسجل أصحاب الأرض الهدف الثاني بعد عدة فرص مهدرة من رمضان صبحي وإبراهيم عادل.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أرسل صالح جمعة تمريرة طولية وضعت شادي حسين في مواجهة شريف إكرامي ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى مسجلا هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا.

وظن الجميع أن الشوط الأول سينتهي بالتعادل إلا أن صالح جمعة أرسل تمريرة أخرى وضعت أحمد ياسر ريان في مواجهة المرمى وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47.

لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف.

الشوط الثاني

وكما أنهى سيراميكا الشوط الأول بنشاط هجومي بدأ الشوط الثاني ولم ينتظر سوى دقيقتين ليسجل الهدف الثالث الذي جاء عن طريق أحمد ياسر ريان بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بالقدم اليسرى في شباك شريف إكرامي.

ودفع ردولفو أروابارينا المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بـ3 لاعبين دفعة واحدة وهم جون أنطوي بدلا من إبراهيم عادل وإسلام عيسى بدلا من أحمد أيمن منصور وعمر جابر بدلا من أحمد توفيق.

لكن رد سيراميكا كليوباترا سريعا وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 52 عن طريق أحمد محسن الذي تابع كرة عرضية بتسديدة تصدى لها إكرامي وعادت له مجددا ليضعها في الشباك.

وأجرى ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا التغيير الأول بنزول رجب عمران بدلا من صالح جمعة.

وغادر رمضان صبحي الملعب رفقة دونجا، وشارك بدلا منهما دودو الجباس ومحمود حمادة.

لينجح دودو الجباس في تسجيل هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 74 بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وبعد الهدف توقف اللعب لعدة دقائق بسبب مشادة بين الفريقين بسبب رغبة لاعبي بيراميدز في اللعب بشكل سريع وتعطيل اللعب من قبل لاعبو سيراميكا كليوباترا.

لتنتهي المشادة ويحصل الثنائي عامر عامر حارس سيراميكا وأحمد فتحي مدافع بيراميدز على بطاقات صفراء.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين.

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