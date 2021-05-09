بمشاركة النني.. أرسنال يسقط وست بروميتش ويعيده للدرجة الثانية

الأحد، 09 مايو 2021 - 21:52

كتب : FilGoal

أرسنال

هبط وست بروميتش ألبيون إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بعد خسارته بثلاثة أهداف لواحد أمام مضيفه أرسنال اليوم الأحد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيميل سميث-روي في الدقيقة 29 بتسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من نيكولا بيبي.

وأحرز الأخير الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 35 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

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وأحرز ماتيو بيريرا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 67 بعد محاولة فردية مميزة اخترق بها دفاع أرسنال قبل أن يسدد في الشباك.

قبل أن يختتم ويليان أهداف اللقاء بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 90.

وشارك محمد النني لاعب وسط مصر منذ البداية في تشكيل أرسنال وأكمل اللقاء في ملعب الإمارات.

وبذلك توقف رصيد وست بروميتش عند 26 نقطة ويحتل المركز 19 مبتعدا بعشر نقاط عن المراكز الآمنة وتتبقى له 3 لقاءات.

ولحق وست بروميتش بشيفيلد يونايتد الذي هبط سلفا ويبقى فولام أقرب الأندية للحاق بهما.

بينما ارتقى أرسنال للمركز التاسع رافعا رصيده إلى 52 نقطة.

ويلعب أرسنال ضد جاره تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء.

بينما يستضيف وست بروميتش فريق ليفربول يوم الأحد.

أرسنال وست بروميتش ألبيون الدوري الإنجليزي
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