مدرب صنداونز: أشكر رابطة الدوري على ترحيل مبارياتنا لنلتقط أنفسانا

توجّه مانكوبا منجكيثي مدرب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بالشكر لرابطة الدوري المحلي لترحيل المباريات.

وقال منجكيثي بعد الفوز على تي إس جالاكسي اليوم الأحد: "ترحيل المباريات يعطينا نفسًا إضافيًا بين مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "يجب أن نشكر رابطة الدوري، لأننا نشتكي من جدولو المباريات في أغلب الأحيان".

وتابع: "هذه المرة أتوجه بالشكر للمدير التنفيذي للرابطة لأخذهم في الاعتبار ضرورة ترحيل جولة في الدوري حتى يسمحوا لنا بالتقاط أنفاسنا بين مباريات دوري الأبطال".

وأتم: "هذا تصرف رائع بالنسة لي، وهو على اتحادنا حتى نتمكن من غزو إفريقيا".

وكانت رابطة الدوري في جنوب إفريقيا قد قررت ترحيل مباريات لأندية صنداونز وكايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس التي تنافس حتى اللحظة في مسابقات كاف.

ويلعب صنداونز أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 15 و22 من الشهر الجاري في مواجهة تتكرر للموسم الثالث على التوالي.

وانتصر صنداونز على تي إس جالاكسي بهدف دون رد سجله بيتر شاوليلي بضربة رأسية اليوم السبت.

وغاب عن الفريق للإصابة كل من المهاجم كيرميت إيراسموس، والجناح ثيمبا زواني، ولكنه لم يخسر أي لاعبين خلال المباراة المنقضية والتي أهدر خلالها جالاكسي ركلة جزاء تصدى لها الحارس كينيدي مويني.

ووسع صنداونز الفارق لـ 7 نقاط مع وصيفه أمازولو حيث حصد نقطته الـ 57 من 26 مباراة.

وتعد تلك المباراة البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.