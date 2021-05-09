تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 09 مايو 2021 - 11:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في صناعة هدف في فوز فريقه على ساوثامبتون، وحقق فريقه انتصارا ثمينا في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 35 من المسابقة والتي انتهت بفوز الريدز 2-0

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ساوثامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر، فوصل متوسط تقييمه لـ8 درجات من عشرة.

ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف هاري كين مهاجم توتنام، وصاحب الـ21 هدفا.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم بلغ 29 هدفا، 20 في الدوري و3 في كأس إنجلترا و6 في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد ليفربول سكة الانتصارات بإسقاط ضيفه ساوثامبتون يوم السبت بهدفين دون رد ليرتقي للمركز الخامس في ترتيب الدوري.

ويأمل ليفربول احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى ليشارك في دوري الأبطال.

وأمامه لقاء صعب ضد يونايتد يوم الخميس، ويلعب قبلها الأخير ضد أستون فيلا يوم الأحد وضد ليستر سيتي يوم الثلاثاء.

وبعد لقاء يونايتد، سيلعب ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون ثم بيرنلي ثم كريستال بالاس.

محمد صلاح ليفربول ولفرهامبتون
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