كوبي: الاتحاد الأوروبي يفكر في حرمان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من دوري الأبطال

السبت، 08 مايو 2021 - 00:39

كتب : FilGoal

يويفا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حرمان أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بحسب ما بثته إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي سوف يقدم اقتراحا باستبعاد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا لمدة عامين.

وسيقدم تشيفرين على هذه الخطوة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، الذي سيقام بين مانشستر سيتي وتشيلسي، يوم 29 مايو المقبل.

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وتأتي خطوة تشيفرين بعقاب الأندية السابقة، بسبب عدم انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عن إعادة دمج 9 من الأندية المنسحبة من مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

الأندية هي: مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، أرسنال، توتنام هوتسبير، تشيلسي، أتليتكو مدريد، إنتر ميلان، ميلان.

وأوضح يويفا في بيانٍ مطوّل أن تلك الأندية التسعة التي انسحبت من دوري السوبر "المزعوم" –بحسب وصف يويفا- قد وافقت على إجراءات إعادة دمجها مرة أخرى في هيكل الاتحاد الأوروبي. (طالع التفاصيل)

ريال مدريد برشلونة يوفنتوس
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