يويفا يعيد دمج 9 أندية منسحبة من دوري السوبر ويوقع عليها عقوبات وشروط جزائية عنيفة

الجمعة، 07 مايو 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إعادة دمج 9 من الأندية المنسحبة من مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

الأندية هي: مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، أرسنال، توتنام هوتسبير، تشيلسي، أتليتكو مدريد، إنتر ميلان، ميلان.

وأوضح يويفا في بيانٍ مطوّل أن تلك الأندية التسعة التي انسحبت من دوري السوبر "المزعوم" –بحسب وصف يويفا- قد وافقت على إجراءات إعادة دمجها مرة أخرى في هيكل الاتحاد الأوروبي.

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وعقد يويفا لجنة طارئة مشكلة من قبل لجنته التنفيذية، وتم الاتفاق من خلالها مع الأندية على إجراءات وشروط الدمج.

وشدد يويفا في بيانه أن الأندية التسعة اعترفت أنها ارتكبت خطأ واعتذرت لجماهيرها وللاتحادات الوطنية والمسابقات المحلية والأندية الأوروبية الزميلة ويويفا، وقد أدركوا أن المشروع لم يكن ليُصرَح به وفقا لقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي.

وحدد يويفا شروط إعادة الدمج لتلك الأندية في 8 نقاط:

  • على كل نادٍ أن يقبل ويقر دون تحفظ، القوانين الملزمة للاتحاد الأوروبي.
  • أن يلتزم ويشارك في كل مسابقات الاتحاد الأووربي في كل موسم يتأهل لها هذا النادي على أساس الجدارة الرياضية.
  • أن ينضم مجددا لرابطة الأندية الأوروبية، وهي الهيئة الوحيدة التي تمثل الأندية وتحظى باعتراف من الاتحاد الأوروبي.
  • سيتخذون كل الإجراءات في حدود قدرتهم لإنهاء اشتراكهم في الشركة التي تم تأسيسها لتنظيم دوري السوبر الأوروبي، وإيقاف أي إجراءات قانونية بهذا الصدد.
  • كبادرة حسن نية، وبالتعاون مع الأندية الأخرى، سيتم التبرع بمبلغ إجمالي قدره 15 مليون يورو للأطفال وشباب كرة القدم في المجتمعات المحلية بجميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة.
  • سيتم الحجز على 5% من الإيرادات التي كانت ستدخل إليهم من مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لموسم واحد، وسيتم إعادة توزيعها.
  • الموافقة على فرض غرامات كبيرة إذا سعوا للمشاركة في تلك البطولة غير المصرح بها مجددا (100 مليون يورو)، أو إذا خالفوا أي التزام آخر وافقوا عليه (50 مليون يورو).
  • قبول جميع المبادئ والقيم المنصوص عليها في مذاكرة التفاهم لعام 2019 بين الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية.

وشدد بيان يويفا على التزام تلك الأندية بإلتغييرات التي ستجرى على مسابقات الأندية الأوروبية انطلاقا من 2024.

في الوقت نفسه، وجّه يويفا رسالة إلى الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الذي لم يعلن انسحابه من دوري السوبر وأكد على التزامه بها.

وقال يويفا في بيانه إنه يحتفظ بجميع حقوقه لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا ضد الأندية التي رفضت التخلي عن فكرة دوري السوبر "المزعوم"، وسيتم إحالة الأمر إلى اللجان التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي.

وصرّح أليكساندر تشيفرين رئيس يويفا على هامش القرارات: "قلت في مؤتمر الاتحاد الأوروبي منذ أسبوعين إن الأمر يتطلب مؤسسة قوية للاعتراف بارتكاب خطأ خصوصا في تلك الأيام التي يخضع فيها الجميع لمحاكمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك الأندية فعلت ذلك تماما".

وأضاف الرجل السلوفيني: "بقبول تلك الأندية لالتزاماتها واستعدادها لإصلاح الاضطراب الذي تسببت فيه، يبدي الاتحاد الأوروبي رغبته في وضع هذا الفصل وراء ظهره والمضي قدما بروح إيجابية".

وواصل: "التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبية كبيرة، لكنه لن يحتفظ بأي من مبالغ العقوبات التي تم توقيعها، وإنما سيتم استثمارها في المراحل العمرية الصغرى بالمجتمعات المحلية في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة".

وأتم: "تلك الأندية اعترفت بخطأها سريعا وأظهرت ندمها والتزمت مستقبليا تجاه كرة القدم الأوروبية، لكن لا يمكن قول الأمر نفسه بخصوص الأندية الأخرى التي لا تزال مشاركة في ما يُدعى دوري السوبر، وسيتعامل الاتحاد الأوروبي مع تلك الأندية لاحقا".

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