كلوب يعلق ويشيد بفوز صلاح بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي

الجمعة، 07 مايو 2021 - 11:13

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

انهال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالإشادة والمديح على محمد صلاح لاعب الفريق عقب فوزه بجائزة لوريس للإلهام الرياضي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال كلوب في فيديو نشره الحساب الرسمي لجائزة لوريوس: "عندما تفكر حول صلاح فأنت تفكر أولا وقبل كل شيء في لاعب كرة قدم متميز، هداف عظيم ولاعب رائع من الناحية التكتيكية، وشاب حسن المظهر كذلك".

وأردف "ما لا تراه ولا تعرفه ربما إن لم تكن مهتما بالتفاصيل كم هو شخص جيد".

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وتابع المدرب الألماني حديثه "وإذا قلت لكم إنه شخص أفضل من كونه لاعبا فسيكون لديكم القدرة على التخيل أي نوع من الأشخاص هو".

وأكمل "لذا، يا صلاح جائزة مستحقة وهنيئا لك، إنها جائزة أخرى كبيرة لك، جائزة فردية".

وأتم كلوب تصريحاته "أعلم أنه بدون وجود أشخاص آخرين في الرياضة فإنه لا يمكنك الفوز بجوائز فردية، ولكن في هذه الحالة فهي جائزتك وحدك، هنيئا لك مرة أخرى وجائزة مستحقة".

وبدأت أكاديمية لوريوس في منح الجوائز في عام 1999 وأقيم المهرجان الأول في عام 2000.

وتمنح الجائزة في العديد من الفئات مثل شخصية العام الرياضي والرياضية وفريق العام وشخصية العام، وشخصية عائد لتحقيق مسيرة رائعة.

هذا بالإضافة إلى جائزة الإلهام الرياضي والتي حصل عليها صلاح.

طالع تصريحات صلاح عن فوزه بالجائزة من هنا

ليفربول صلاح كلوب
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