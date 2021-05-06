محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي

الخميس، 06 مايو 2021 - 20:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

فاز محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وأعلن لويس فيجو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق فوز صلاح بالجائزة في فيديو بثه الحساب الرسمي لمنظمة لوريوس.

وقال فيجو: "لوريوس تود الحصول على تلك الفرصة لتكريم رياضي خاص جدا هو ما يمثل كل شيء يخص أكاديمية لوريوس".

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وواصل "يعرف عن إنجازاته مع ليفربول لكنه بالإضافة لذلك فقد قدم أكثر من كرة القدم في بلده في نجريج في مصر، إنه محمد صلاح".

وأضاف "في عام 2018 تبرع لإنشاء مدرسة بالإضافة لملعب وصالة جيمانزيوم، كما أنه ينشر التوعية حول المساواة مع المرأة".

وعلق صلاح على فوزه بالجائزة قائلا: "أنا فخور لاختياري للفوز بجائزة لوريوس أكاديمي للإلهام".

وتابع "عام 2020 كان عاما صعبا على مستويات عديدة وعلى العديد من الأشخاص على مستوى العالم، البعض منا اضطر للابتعاد عن أهله وأصدقائه وأحبائه والبعض فقدوا من يحبوهم".

وأردف "نحتاج للتعلم من تلك التجربة وأن ندعم بعضنا البعض وأن نقوم بالأفضل من أجل المستقبل".

وواصل صلاح "يفوز لاعبو كرة القدم في العديد من الأوقات بالجوائز ويشكرون الجمهور مباشرة، لكن تلك المرة لن أهدي تلك الجائزة لجمهوري فقط، بل لكل جماهير مختلف الرياضات على مستوى العالم".

وأكمل "العام الماضي كان قاسيا جدا، وكان بمثابة تذكير بحقيقة أن الرياضة ومن بينها كرة القدم لا تساوي أي شيء بدون الجمهور".

وشدد صلاح "كل شخص في الرياضة يمكن استبداله إلا الجمهور، سوف أنهي حديثي هنا".

وأتم "مرة أخرى أشكركم جميعا".

وبدأت أكاديمية لوريوس في منح الجوائز في عام 1999 وأقيم المهرجان الأول في عام 2000.

وتمنح الجائزة في العديد من الفئات مثل شخصية العام الرياضي والرياضية وفريق العام وشخصية العام، وشخصية عائد لتحقيق مسيرة رائعة.

هذا بالإضافة إلى جائزة الإلهام الرياضي والتي حصل عليها صلاح.

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