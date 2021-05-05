تحديد موعد جديد لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

حددت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الخميس 13 مايو، موعدا لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول المؤجلة من الجولة 36 من البطولة.

ويلعب يونايتد ضد ليفربول، بعد يومين فقط من استضافته لليستر سيتي ضمن مباريات الجولة 37 من البطولة.

وفي وقت سابق، ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانا رسميا عبر موقعه جاء فيه: "بعد مناقشة بين الشرطة والدوري الإنجليزي والأندية تم تأجيل مباراتنا ضد ليفربول لاعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن حول احتجاج الجماهير".

وأضاف البيان "ستجرى المناقشات مع الدوري الإنجليزي لتحديد موعدا لاحقا للمباراة".

وأكمل "نعرف جيدا أن جماهيرنا متحمسون للنادي ونقر تماما بالحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي".

وأتم البيان "ومع ذلك فإننا نشعر بالأسف لتعطيل الفريق وتعريض المشجعين والموظفين والشرطة للخطر، ونشكر الشرطة على دعمهم وسنساعدهم في أي تحقيقات لاحقة".

واقتحمت مجموعة كبيرة من جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد الخاص بالفريق، وذلك قبل ساعات من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وجاء اقتحام الجماهير لملعب أولد ترافورد احتجاجا على عائلة جليزر المالكة للنادي الإنجليزي.

وطالبت جماهير يونايتد العائلة المالكة للنادي بالرحيل، بعدما وصل الشعور السيئ من الجماهير تجاه ملاك النادي إلى قمة مستواه في السنوات الأخيرة بسبب أزمة دوري السوبر الأوروبي.

ويحتل يونايتد وصافة البطولة بـ 67 نقطة، على بعد 13 نقطة من المتصدر مانشستر سيتي، أما ليفربول حامل اللقب ففي المركز السابع بـ 54 نقطة.