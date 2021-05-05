فيكتور جوميز يدير مباراة بيراميدز وإنيمبا

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 15:06

كتب : FilGoal

فيكتور جوميز - حكم جنوب إفريقي

تلقى نادي بيراميدز بيانا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد ومكان إقامة وحكم لقاء إنيمبا النيجيري في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة وفقا للخطاب في السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ويعاونه المساعد الأول زاكيلي سويزا، وألسينكوسي نودجيني المساعد الثاني، والحكم الرابع ثاندو نزاندينكا.

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ويراقب اللقاء جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام عصام شرف الدين من ليبيا، والمنسق العام كيلي أثانثي من رواندا، والمنسق الأمني ندوا كريستين زي من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر.

فيكتور جوميز مع الأندية المصرية

أدار الجنوب إفريقي البالغ 38 عاما 10 لقاءات للأندية المصرية بواقع 7 للأهلي و3 للزمالك.

وحقق الفريقان الفوز في 6 وخسرا 4.

وأدار 3 مباريات لمنتخب مصر ولم يعرف مع المنتخب الخسارة.

وفي الموسم الحالي أدار 14 مباراة بكل المسابقات وأشهر 43 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

وحقق بيراميدز وصافة النسخة الماضية للكونفدرالية لحساب نهضة بركان المغربي.

الكونفدرالية بيراميدز فيكتور جوميز إنيمبا
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