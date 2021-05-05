هل رفض مالك يونايتد الاعتذار للجماهير؟

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر يونايتد

تجنب أفرام جليزر مالك مانشستر يونايتد فرصة الاعتذار لمشجعي النادي بشأن الاحتجاجات التي اندلعت الأحد الماضي.

وشنت جماهير يونايتد عدة احتجاجات ضد عائلة جليزر في الأسابيع الأخيرة، من بينها احتجاج خارج أولد ترافورد يوم الأحد أدى إلى تأجيل مباراة الفريق ليفربول. كما طالب المشجعون ببيع النادي.

مراسلة شبكة سكاي سبورتس تواصلت مع جليزر في ولاية فلوريدا الأمريكية، لكنه رفض الرد على أسئلتها.

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وقالت المراسلة لجليزر وهو في يسير نحو سيارته "هذه فرصة لك، ربما للاعتذار".

ثم تابعت المراسلة بأسئلة حول ما إذا كانت الأسرة ستفكر في بيع النادي أو إذا كان يريد أن يقول أي شيء للجماهير لكنه لم يرد عليها وانطلق بسيارته.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأحد تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري بعد اقتحام جماهير الشياطين الحمر لملعب أولد ترافورد.

واقتحمت مجموعة كبيرة من جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد الخاص بالفريق، وذلك قبل ساعات من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وجاء اقتحام الجماهير لملعب أولد ترافورد احتجاجا على عائلة جليزر المالكة للنادي الإنجليزي.

وطالبت جماهير يونايتد العائلة المالكة للنادي بالرحيل، بعدما وصل الشعور السيئ من الجماهير تجاه ملاك النادي إلى قمة مستواه في السنوات الأخيرة بسبب أزمة دوري السوبر الأوروبي.

نادي مانشستر يونايتد نشر بيانا رسميا عبر موقعه يوم الأحد جاء فيه: "بعد مناقشة بين الشرطة والدوري الإنجليزي والأندية تم تأجيل مباراتنا ضد ليفربول لاعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن حول احتجاج الجماهير".

وأضاف البيان "ستجرى المناقشات مع الدوري الإنجليزي لتحديد موعدا لاحقا للمباراة".

وأكمل "نعرف جيدا أن جماهيرنا متحمسون للنادي ونقر تماما بالحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي".

وأتم البيان "ومع ذلك فإننا نشعر بالأسف لتعطيل الفريق وتعريض المشجعين والموظفين والشرطة للخطر، ونشكر الشرطة على دعمهم وسنساعدهم في أي تحقيقات لاحقة".

مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي
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