عضو تنفيذية الزمالك لـ سيد عبد الحفيظ: جهاد جريشة فعل ما أردت

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 02:05

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

هاجم إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم والحكم جهاد جريشة الذي أدار لقاء الفريق ضد بيراميدز يوم الأحد.

وانتقد الزمالك جريشة بعد انتهاء اللقاء 1-1، وهاجمه أيضا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قائلا في تصريحات تلفزيونية:"كلما أخطأ يعتذر لي".

ونفى جريشة أن يكون تواصل مع عبد الحفيظ بعد لقاء الزمالك. (التفاصيل)

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وصرح عبد الله عبر قناة أون تايم سبورتس موجها حديثه لعبد الحفيظ "جريشة لم يعتذر لك لأنه لم يخطئ".

ثم استدرك "لأنه فعل ما أردته، منحنا 8 دقائق فقط كوقت بديل. اتحاد الكرة يختار حكاما عليهم لغط ليديروا مباريات الزمالك".

وأضاف "مجلس الزمالك له موقف بكل تأكيد من هذا الهرج. أقول لأحمد مجاهد (رئيس اتحاد الكرة)، راجع عدد لاعبي الزمالك في منتخب مصر الأولمبي، عددهم في منتخب مصر الأول، عددهم في منتخب اليد".

وأردف "نطالب ألا يتصل الحكام بمدير كرة ليعتذروا له، لا توجد رياضة في مصر إذن. كيف أعلم أنه لم يحدث؟ (تواصل جريشة مع عبد الحفيظ). أطلب من مجاهد أن يحقق مع لجنة الحكام".

وأعلن الزمالك صباح الإثنين تقديم شكوى للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة ضد اتحادات الكرة واليد والسلة.

واعترض الزمالك على جريشة وهاجم الأهلي الحكام بعد تعادل الأول مع بيراميدز وخسارة الثاني أمام غزل المحلة يوم الإثنين.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في البطولة.

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