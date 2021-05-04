عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي

فتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، النار على التحكيم المصري بعد هزيمة فريقه أمام غزل المحلة.

الأهلي واصل نتائجه المتذبذبة مؤخرا وخسر في ملعب المحلة بهدف دون رد مساء الإثنين.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه بعد اللقاء: "أولا وحتى لا يزايد علينا أحد، كنا سيئين للغاية في الاشتراكات والكرات الثانية وغزل المحلة لعب بشكل نموذجي خصوصا في الشوط الأول".

واستدرك: "لكن هذا طبيعي بسبب ضغط المباريات، لا يوجد لاعب في العالم مهما كانت مهارته وإمكانياته قادر على الركض وهو مرهق بدنيا".

وأوضح: "ليس أمامنا إلا التعامل مع هذا الواقع، لدينا مباراتان متبقيتان ونغلق بعدها هذه المرحلة السيئة، لكنها ضريبة سندفعها في كل الأحوال حتى لو كنت هرقل الكرة".

وتحول للحديث عن التحكيم: "لن أقول إن لنا ركلات جزاء، لكن محمد معروف أتحدث معه فيعطيني ظهره! لا أعتقد أن هناك ما يمكن وصفه أو تحليله".

وأضاف: "الأهلي خاض 17 مباراة هذا الموسم، تحصل على ركلتي جزاء فقط رغم أنه الأكثر هجمات وتسديدات ومحاولات على المرمى، وركلتا الجزاء تم احتسابهما بواسطة نفس الحكم في مباراتين: إبراهيم نور الدين".

وأكد: "لا أريد أكثر من حقي، لكن ماذا يفعل فيفا أكثر من ذلك؟ تقنية الفيديو لم تصنع فارقا".

وتحوّل للحديث عن مباراة الزمالك وبيراميدز: "محمد الصباحي حكم الفيديو في مباراة الأمس، عندما رفعت له حاجبي فقط أعطاني إنذارًا وتم إيقافي مباراة وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه عليّ، لكنه بالأمس لم ير تدخل بالمرفق".

وواصل: "الصباحي لديه مشكلة كبيرة جدا، حكم فيديو في 4 مباريات يحتسب 6 ركلات جزاء خطأ! هل هناك متابعة أو رقابة؟ لقد حكّم للمنافس يوم أمس".

وشار: "فيما يخص الذين يقولون إنهم مظلومين من التحكيم، هذا فريق تحصل على 12 ركلة جزاء، منها 5 ركلات أخطأت فيها تقنية الفيديو، ويقولون مظلومين تحكيميا، نحن تحصلنا على ركلتي جزاء فقط في 17 مباراة".

وأضاف: "سأحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي، كل مرة يخطئ ويتصل ليعتذر مثلما حدث أمام بيراميدز".

وتساءل: "جهاد جريشة الذي حكّم في كأس العالم وفي 7 أمم إفريقيا وفي نهائي دوري الأبطال، يحتسب تلك الكرة بالأمس ركلة جزاء؟!".

وواصل: "أحمد العدوي حكّم للزمالك 3 مرات تقريبا، احتسب لهم 5 ركلات جزاء".

وتابع: "عمرو رمضان الذي كان يحكّم في الدرجة الأولى لأول مرة في حياته، احتسب ركلتي جزاء وطرد في مباراة حرس الحدود، يعني ذبح وسلخ".

وشرح: "تقنية الفيديو مثل دخول الامتحان بالكتاب، لا يمكن وقتها أن تخطئ، هذا مستحيل".

وشدد: "لا أقول إن الحكام (بيستقصدوني) مثل أناس آخرين، هذا الكلام عيب ولا يصح أن يُقال، لكن أسأل وجيه أحمد هل هناك مراجعة لقرارات الحكام؟".

وتساءل: "هل صدفة أن الـ4 حكام الذين كونوا طاقم مباراتنا أمام الزمالك هم نفسهم الذين أداروا لنا المباريات التالية؟".

وأتم: "أنا سعيد للغاية رغم عدم احتساب معروف لركلة جزاء حسين الشحات، لأنها أول مرة في الـ17 مباراة يتم استدعاء الحكم لمراجعة لقطة في الفيديو".



































ورفع المحلة رصيده إلى النقطة 27 وارتقى إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين.

الهزيمة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعدما خسر أمام سموحة.

وبذلك يكون غزل المحلة نجح في الفوز على قطبي الكرة المصرية هذا الموسم، بعدما تغلب على الزمالك في نفس الملعب بهدفين مقابل هدف.