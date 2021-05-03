فاز على القطبين.. الغزل يُسقط الأهلي في ملعب المحلة

تلقى الأهلي الهزيمة الثانية في الدوري المصري أمام غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ19 من المسابقة والتي أقيمت بملعب المحلة.

ورفع المحلة رصيده إلى النقطة 27 وارتقى إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين.

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هدف أشرف السيد الصاروخي في شباك الأهلي ⚽️ 💥 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/5Uj9GiicJf — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 3, 2021

الهزيمة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعدما خسر أمام سموحة.

وبذلك يكون غزل المحلة نجح في الفوز على قطبي الكرة المصرية هذا الموسم، بعدما تغلب على الزمالك في نفس الملعب بهدفين مقابل هدف.

وصف المباراة.

بادر الأهلي بتهديد المرمى بعدما اخترق الشحات منطقة الجزاء وسدد كرة بالقدم اليسرى أبعدها الحارس في الدقيقة 5.

وسيطر المحلة على اللعب بعدها ولكن محاولاته لم تكتمل على مرمى الشناوي.

وعاد الشحات لينطلق داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس عمرو شعبان في الدقيقة 15.

وسيطر الأهلي على اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى المحلة.

وغادر هاني عادل لاعب المحلة المباراة في الدقيقة 34 مصابا وشارك بدلا منه يحيى حامد.

ومن ركلة حرة مباشرة نجح المحلة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35 بتسديدة صاروخية بقدم أشرف سيد ذهبت على يمين الشناوي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع موسيماني بالثنائي وليد سليمان ومحمود وحيد بدلا من طاهر وبيكهام.

وحصل محمد شريف على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة جزاء المحلة سددها وليد سليمان أعلى المرمى.

ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى يحيى حامد داخل منطقة جزاء الأهلي وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى الشناوي.

ثم شارك والتر بواليا بدلا من عمرو السولية.

وسدد أفشة كرة قوية أمسك بها عمرو شعبان حارس المحلة.

ودخل مروان محسن المباراة بدلا من محمد شريف، ثم أجرى موسيماني التغيير الأخير للأهلي بنزول صلاح محسن بدلا من محمد هاني.

وفي الوقت بدلا من الضائع كاد المحلة أن يسجل الهدف الثاني بعدما مرة خالد كساب من محمد الشناوي لكن أفشة أبعد الكرة من على خط المرمى.

وسقط حسين الشحات داخل منطقة الجزاء وعاد الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو، قبل أن يشير إلى عدم وجود مخالفة.

لتنتهي المباراة بفوز غزل المحلة بهدف دون رد.