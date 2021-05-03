بعد إصابة شرطي.. السلطات الإنجليزية تفتح تحقيقا حول أحداث لقاء يونايتد وليفربول

الإثنين، 03 مايو 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر يونايتد

فتحت الشرطة الإنجليزية تحقيقًا بعد إصابة شرطي وحاجته لعلاج طارئ في المستشفى بسبب الاحتجاج الذي أدى إلى تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأحد تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري بعد اقتحام جماهير الشياطين الحمر لملعب أولد ترافورد.

وأفادت شرطة مانشستر الكبرى في بيان "لقد أصيب شرطيان، أحدهما هوجم بزجاجة وأصيب بجرح كبير في وجهه مما تطلب علاجا طارئا في المستشفى".

أخبار متعلقة
ردا على رايولا.. رئيس دورتموند: هالاند مستمر معنا الموسم المقبل فاران يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب الإصابة بعد الخسارة أمام برشلونة.. فالنسيا يقيل مدربه نيمار: سأفعل كل ما في وسعي لعبور سيتي

وتجمعت أعداد كبيرة من المشجعين خارج ملعب أولد ترافورد ووقعت اشتباكات مع الشرطة أثناء تحركها لتفريق الحشد وألقيت أشياء على الضباط والخيول.

وانتقد روس جاكسون مساعد قائد الشرطة سلوك الجماهير ووصفه بالطائش والخطير.

نادي مانشستر يونايتد نشر بيانا رسميا عبر موقعه يوم الأحد جاء فيه: "بعد مناقشة بين الشرطة والدوري الإنجليزي والأندية تم تأجيل مباراتنا ضد ليفربول لاعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن حول احتجاج الجماهير".

وأضاف البيان "ستجرى المناقشات مع الدوري الإنجليزي لتحديد موعدا لاحقا للمباراة".

وأكمل "نعرف جيدا أن جماهيرنا متحمسون للنادي ونقر تماما بالحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي".

وأتم البيان "ومع ذلك فإننا نشعر بالأسف لتعطيل الفريق وتعريض المشجعين والموظفين والشرطة للخطر، ونشكر الشرطة على دعمهم وسنساعدهم في أي تحقيقات لاحقة".

واقتحمت مجموعة كبيرة من جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد الخاص بالفريق، وذلك قبل ساعات من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وجاء اقتحام الجماهير لملعب أولد ترافورد احتجاجا على عائلة جليزر المالكة للنادي الإنجليزي.

وطالبت جماهير يونايتد العائلة المالكة للنادي بالرحيل، بعدما وصل الشعور السيئ من الجماهير تجاه ملاك النادي إلى قمة مستواه في السنوات الأخيرة بسبب أزمة دوري السوبر الأوروبي.

مانشستر يونايتد ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد إصابة شرطي.. السلطات الإنجليزية تفتح تحقيقا حول أحداث لقاء يونايتد وليفربول 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: مسحة جديدة لـ إيهاب جلال قبل مواجهة الجونة 57 دقيقة | الدوري المصري
ردا على رايولا.. رئيس دورتموند: هالاند مستمر معنا الموسم المقبل ساعة | الدوري الألماني
فاران يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب الإصابة ساعة | دوري أبطال أوروبا
نيمار: سأفعل كل ما في وسعي لعبور سيتي ساعة | أوروبا
بعد الخسارة أمام برشلونة.. فالنسيا يقيل مدربه 2 ساعة | الدوري الإسباني
مبابي في قائمة سان جيرمان لمباراة سيتي 2 ساعة | أوروبا
لوكاكو: الموسم الأفضل في مسيرتي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 3 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 4 قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي
قد ينال إعجابك