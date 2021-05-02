أرتيتا يُشيد بالنني: لاعب مذهل يحظى باحترام الجميع

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بـ محمد النني لاعب وسط الفريق بعدما سجل هدفا ضد نيوكاسل.

وفاز أرسنال على نيوكاسل بهدفين دون مقابل في الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وكان النني قد سجل أولى أهداف اللقاء لينضم لقائمة اللاعبين المصريين الذين هزوا الشباك في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا عن النني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "الهدف كان رائعا وهاما. يمكنك أن ترى رد فعل زملائه (بعدما سجل)".

وتابع "هو لاعب مشهور في غرفة خلع الملابس ويحظى بالاحترام لأنه لاعب مذهل وشخص مناسب العمل معه".

وعن إمكانية مشاركة النني وبيير إيميريك أوباميانج ضد فياريال يوم الخميس المقبل في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، قال: "قدما مباريات قوية، وهما في أتم جاهزيتهما في الوقت الحالي، هم يستحقون الفرصة".

وأتم "سأتأكد من جاهزية الجميع لمباراة الخميس وسأختار القرار المناسب".

وخسر أرسنال ضد فياريال بهدفين مقابل هدف ويحتاج للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين في الإياب ليتأهل لنهائي المسابقة الأوروبية.