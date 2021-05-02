النني ينضم للمصريين المسجلين في الدوري الإنجليزي تاريخيا

الأحد، 02 مايو 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

محمد النني يحتفل بهدف أرسنال في نيوكاسل

رغم كونه الهدف الخامس لـ محمد النني بقميص آرسنال، لكنه الأول له في الدوري الإنجليزي تاريخيا.

سجل محمد النني هدف أرسنال الأول في شباك نيوكاسل.

عرضية من هيكتور بيلليرين في الدقيقة الخامسة مرت من أوباميانج وقابلها محمد النني بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الأول.

أخبار متعلقة
تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام نيوكاسل باو توريس: لا يجب أن ننسى أننا فزنا.. والحكم أراد تعويض أرسنال سذاجة فياريال تحافظ على حظوظ أرسنال.. إيمري يفشل في الإجهاز على لاعبيه السابقين تشكيل أرسنال – بيبي مهاجم صريح.. والنني بديل أمام فياريال

الهدف هو الخامس لـ محمد النني بقميص أرسنال، لكنه الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صاحب الـ28 عاما سبق وسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا في شباك برشلونة. سجل ثلاثة أهداف في الدوري الأوروبي أمام باتي بوريسوف، ودوندالك، وأولمبياكوس.

والآن سجل أيضا في الدوري الإنجليزي، لينضم إلى قائمة مسجلي الأهداف من المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

القائمة تضم أيضا أحمد حسام "ميدو"، وعمرو زكي، وأحمد المحمدي، وحسام غالي، وأحمد حجازي، ورمضان صبحي، ومحمود حسن "تريزيجيه".

محمد النني أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
النني ينضم للمصريين المسجلين في الدوري الإنجليزي تاريخيا 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - حسم مصير الموسم المؤجل دون استكماله.. الدوري للزمالك والكأس للأهلي 30 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر في إنجلترا – نيوكاسل (0)-(1) أرسنال.. النني جووووول 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إيطاليا - ساسولو (0)-(0) أتالانتا.. انطلاق المباراة 39 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز المتوقع – تراروي يقود الهجوم أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي ضد دجلة وسيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي: لا يمكنني الحكم على بيرلو.. أتمنى أن يتفوق ميلان على يوفنتوس 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال
قد ينال إعجابك