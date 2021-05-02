النني ينضم للمصريين المسجلين في الدوري الإنجليزي تاريخيا

رغم كونه الهدف الخامس لـ محمد النني بقميص آرسنال، لكنه الأول له في الدوري الإنجليزي تاريخيا.

سجل محمد النني هدف أرسنال الأول في شباك نيوكاسل.

عرضية من هيكتور بيلليرين في الدقيقة الخامسة مرت من أوباميانج وقابلها محمد النني بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الأول.

الهدف هو الخامس لـ محمد النني بقميص أرسنال، لكنه الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صاحب الـ28 عاما سبق وسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا في شباك برشلونة. سجل ثلاثة أهداف في الدوري الأوروبي أمام باتي بوريسوف، ودوندالك، وأولمبياكوس.

والآن سجل أيضا في الدوري الإنجليزي، لينضم إلى قائمة مسجلي الأهداف من المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

القائمة تضم أيضا أحمد حسام "ميدو"، وعمرو زكي، وأحمد المحمدي، وحسام غالي، وأحمد حجازي، ورمضان صبحي، ومحمود حسن "تريزيجيه".