متحدث الزمالك: كيف لم يصل استئناف عقوبة إمام عاشور إلى اتحاد الكرة؟

الأحد، 02 مايو 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

تعجب عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك من قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أزمة مباراة قمة الشباب.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

الزمالك

ونشر عمرو الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لخطاب اتحاد الكرة المرسل إلى الزمالك بشأن عدم مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق في المباريات لحين الفصل في الاستئناف المقدم من الزمالك على عقوبته.

وكتب الدردير: "هذا هو قرار الاستئناف الخاص بإمام عاشور وأيضا الاستئناف الخاص بباقي اللاعبين".

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وواصل "كيف وصل استئناف اللاعبين الخمسة إلى اتحاد الكرة ولم يصل استئناف إمام عاشور، رغم أن اتحاد الكرة رد علينا بعدم مشاركة إمام عاشور إلا بعد البت في الاستئناف الخاص به".

وأتم تصريحاته "وفي النهاية يقولون لنا إن الاستئناف لم يصل".

وقررت لجنة الاستئناف قبول تظلمي الزمالك والأهلي شكلا ورفضهما موضوعا في أمر إيقاف لاعبي شباب الزمالك أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، وعمر ياسر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين السيد بعد مباراة مواليد 1999 وتأييد قرار المستأنف (بمعنى استمرار العقوبات كما هي)

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد قررت في وقت سابق، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك و5 لاعبين آخرين من مواليد 1999 لـ 12 مباراة بسبب فيديو لهم يرددون هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في تصريحات لـFilGoal.com: "اسم إمام عاشور لم يتواجد في بيان اتحاد الكرة لأن نادي الزمالك واللاعب لم يتقدما باستئناف من الأساس على عقوبة اللاعب". (طالع التفاصيل)

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