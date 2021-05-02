بي إن سبورتس: تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول لوقت لاحق

كشفت قناة بي إن سبورتس مصير مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت قناة بي إن سبورتس عن طريق مراسلها في مانشستر أن المباراة تم تأجيلها إلى وقت لاحق سيتم ذكره خلال الدقائق المقبلة.

واقتحمت مجموعة كبيرة من جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد الخاص بالفريق، وذلك قبل ساعات من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وجاء اقتحام الجماهير لملعب أولد ترافورد احتجاجا على عائلة جليزر المالكة للنادي الإنجليزي.

وطالبت جماهير يونايتد العائلة المالكة للنادي بالرحيل، بعدما وصل الشعور السيئ من الجماهير تجاه ملاك النادي إلى قمة مستواه في السنوات الأخيرة بسبب أزمة دوري السوبر الأوروبي. (طالع التفاصيل)

وحتى الآن لم تتحرك حافلة مانشستر يونايتد من فندق إقامة الفريق بسبب تجمع الجماهير.

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