جوارديولا: لا يستطيع الناس تصديق ذلك ولكننا افتقدنا أجويرو.. ومُعجب بالطريقة التي فعلناها لنحقق اللقب

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن رضاه بالفوز على كريستال بالاس والاقتراب خطوة من لقب الدوري الإنجليزي، وأشاد بالأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

وتفوق مانشستر سيتي على كريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي بهدفين دون مقابل. (طالع التفاصيل).

وقال بيب عبر قناة "بي بي سي": "أنا راضٍ للغاية. بعد دوري الأبطال، كان الأمر صعبا. لقد أجرينا العديد من التغييرات. شعر اللاعبون بالحزن لأنهم أرادوا اللعب، لكنهم فعلوا ما كان عليهم فعله. عانينا في الشوط الأول، لكن هذا طبيعي واحتجنا إلى الصبر والوقت".

وتابع "بالنسبة لجودة اللاعبين على أرض الملعب، كان يجب أن نهاجم بالطريقة التي فعلناها في الشوط الثاني. نحن نقترب خطوة واحدة، مباراة أخرى وسنكون أبطال".

وأضاف "دائما يدافع كريستال بالاس جيدا حقا. المسافات بين الخطوط قريبة جدا، لكن في الشوط الثاني قمنا بتغيير الأماكن كثيرا، وهاجمنا المساحات. بين الخطوط كان من الصعب اللعب. كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني".

وأشاد بـ سيرخيو أجويرو صاحب الهدف الأول: "كم مرة فعل ذلك؟ يا له من هدف، يا له من لاعب ويا له من رجل. أنا مُغرم به تماما. لا يستطيع الناس تصديق ذلك ولكننا افتقدناه. لم نكن قادرين على الاستعانة به عدة مرات، لكن ربما عاد في الوقت المناسب. إنه يعلم أنه يتمتع بجودة خاصة".

وأتم عن مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول غدا الأحد: "سنفكر في الأمر. غدا سألقي نظرة. إن اللقب في أيدينا، أربع مباريات وفوز واحد وسنكون أبطالا. أنا مُعجب بالطريقة التي فعلناها لنحقق اللقب. نحن قريبون".

ويحتاج سيتي لتعثره جاره من أجل حصد اللقب بشكل رسمي قبل 4 جولات على النهاية.

فوز رفع رصيد سيتي إلى 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد، ويحتاج سيتي لفوز واحد أو تعثر الشياطين الحمر في الجولات الـ 4 المقبلة لحصد اللقب.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في دربي شمال إنجلترا، وإذ فاز الريدز أو انتهت المباراة بلتعادل فأن النتيجة تساوي تتويج مانشستر سيتي باللقب السابع في تاريخه.

مباراة شهدت وصول كتيبة بيب جوارديولا للهدف رقم 700 منذ توليه مهمة قيادة النادي في جميع المسابقات في 288 مباراة.

كما عزز أجويرو رصيده التهديفي في صدارة هدافي النادي تاريخيا برصيد 182 هدفا في جميع المسابقات.