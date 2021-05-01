مانشستر سيتي يتفوق بسهولة على بالاس بثنائية وخطوة تفصله على لقب الدوري الإنجليزي

تفوق مانشستر سيتي بسهولة على مستضيفه كريستال بالاس في ملعب سيلهورست بارك لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0.

سجل هدفا سيتي: سيرخيو أجويرو وفيران توريس.

فوز رفع رصيد سيتي إلى 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد، ويحتاج سيتي لفوز واحد أو تعثر الشياطين الحمر في الجولات الـ 4 المقبلة لحصد اللقب.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في دربي شمال إنجلترا، وإذ فاز الريدز أو انتهت المباراة بلتعادل فأن النتيجة تساوي تتويج مانشستر سيتي باللقب السابع في تاريخه.

مباراة شهدت وصول كتيبة بيب جوارديولا للهدف رقم 700 منذ توليه مهمة قيادة النادي في جميع المسابقات في 288 مباراة.

كما عزز أجويرو رصيده التهديفي في صدارة هدافي النادي تاريخيا برصيد 182 هدفا في جميع المسابقات.

رحلة سفينة جوارديولا مستمرة 💪👏 📊 700 هدف خلال 288 مباراة تحت قيادة بيب جوارديولا لـ مانشستر سيتي pic.twitter.com/O7Wjshkg4C — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 1, 2021

التشكيل

بدأ بيب المباراة بـ 8 تغييرات عن مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فقط إيدرسون ورودري وجواو كانسيلو من شاركوا في مباراة منتصف الأسبوع الماضي وخاضوا لقاء اليوم.

فيما بدأ سيرخيو أجويرو وجابريل جيسوس بشكل أساسي هجوميا بعدما خاض اللقاء الماضي دون مهاجم صريح.

🔵 سيرخيو أجويرو وجابريل جيسوس يقودان الهجوم في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس pic.twitter.com/QgFqj2ll9M — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 1, 2021

وصف المباراة

بعد 9 دقائق أرسل بينامين ميندي عرضية إلى فيران توريس داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير كرة ارتطمت بالدفاع وتحولت لركنية كأول تهديد حقيقي في المباراة.

هدأت أحداث اللقاء قليلا، وبدأ أصحاب الأرض في محاولة خطف التقدم فكاد ريديفالد أن يسجل التقدم لكن ناثان أكي تصدى لتسديدته لتصل إلى كريستيان بنتيكي الذي سدد من داخل منطقة الست ياردات لكن كرته أبعدها إيدرسون لركنية في الدقيقة 28.

عاد سيتي في الدقيقة 36 وسجل جابريل جيسوس هدف التقدم لكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 39 كاد إيبريتشي إيزي أن يسجل هدف التقدم للنسور لكن محاولته مرت بجوار القائم الأيسر.

الشوط الثاني

بدأ سيتي الشوط الثاني بشكل أقوى، كرة طولية من فيرناندينيو إلى توريس الذي تسلم الكرة بمهارة داخل المنطقة وأرسل عرضية إلى جيسوس لكن المدافع أبعدها من على خط المرمى وحولها لركنية في الدقيقة 53.

واستطاع سيرخيو أجويرو فك طلاسم الشباك بهدف أول بعد عرضية من ميندي تسلمها وسدد كرة صاروخية سكنت الزواية اليمنى للحارس فيثتني جواياتا في الدقيقة 57.

📊 أرقام أجويرو طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي حتى الآن 274 مباراة 🏟 182 هدفًا ⚽ صنع 54 🅰 pic.twitter.com/Zm08EhjqVh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 1, 2021

وبعد دقيقة واحدة سجل فيران توريس هدفه سيتي الثاني بتسديدة قوية أرضية على يمين الحارس.

وكاد رحيم سترلينج أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 62 لكن القائم الأيسر وقف للجناح الإنجليزي بالمرصاد.

وفي الدقيقة 73 مرر توريس كرة بالكعب إلى جواو كانسيلو الذي سدد كرة قوية مرت أعلى من العارضة.

وفي الدقيقة 83 واصل سترلينج محاولاته لكنها لم تتكلل ومرت تسديدته بجوار القائم الأيسر.

انتهت المباراة وبات مانشستر سيتي على بُعد نقطتين من حصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه.