البدري يشكر الأهلي على دعوته لحفل وضع حجر أساس الاستاد.. وحزين لعدم الحضور بسبب كورونا

وجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر خالص اعتزازه وشكره إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي دعوته الكريمة لحضور حفل مراسم وضع حجر أساس تدشين استاد النادي بالشيخ زايد.

وأقام النادي الأهلي احتفالية لوضع حجر الأساس الخاص باستاد النادي في الشيخ زايد. (طالع التفاصيل)

وهنأ البدري مجلس الإدارة وأعضاء النادي وجماهيره الغفيرة بمناسبة هذا الحدث التاريخي والخطوة الغير مسبوقه بالنسبة للنادي ببدء إجراءات بناء الاستاد.

وأوضح "هذا عمل عظيم يُحسب لمجلس الإدارة الحالي بتحقيق هذا الحلم الغالي علي كل محبي القلعة الحمراء".

وشدد البدري علي تقديره الشخصي لـ محمود الخطيب رئيس النادي وبقية الأعضاء علي هذه اللفته الطيبة بدعوته كواحد من أبناء هذا الكيان الذي قضي فيه طيله عمره ناشئا ولاعبا ومدربا في جميع قطاعاته ومديرا فنيا للفريق الأول.

وأضاف "تمنيت الحضور والمشاركة في هذا الحدث لولا ظروف الإصابة بفيروس كورونا والتي منعتني من الحضور وتلبية دعوة النادي".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إصابة حسام البدري بفيروس كورونا منذ عدة أيام. (طالع التفاصيل)