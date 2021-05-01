الخطيب: كنا نحلم بامتلاك إستاد منذ كنا لاعبين.. ولست قلقا من تمويل المشروع

السبت، 01 مايو 2021 - 14:00

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن الخطوات التالية في برنامج تنفيذ مشروع إستاد النادي الجديد.

الأهلي أقام حفل افتتاح لوضع حجر أساس إنشاء استاد الأهلي اليوم السبت في مدينة الشيخ زايد.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي على هامش الحفل: "عندما كنا لاعبين، كان حلمنا أن يكون هناك استاد باسم النادي الأهلي، ‏مرت العديد من السنوات على هذا الحلم، واليوم نحن أمام مرحلة مهمة وتاريخية للنادي الأهلي ‏من خلال وضع حجر أساس استاد الأهل".

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وأضاف "نجحنا في الحصول على الموافقات بزيادة ارتفاع الاستاد إلى 30 متر بعدما كان مسموحا لنا بـ 6 أمتار، كما ضاعفنا زيادة مساحة الإستاد من 28 ألف متر إلى 48 ألف متر".

وأتم "لست قلقا تماما على مسألة تمويل إستاد الأهلي. اسم الأهلي كبير وأنا واثق من تهافت الجميع على تمويل المشورع بمجرد الإعلان عنه وليس بسبب أشخاص، بل بسبب اسم الأهلي الكبير والجاذب للاستثمار".

ووضع الأهلي حجر أساس استاده الجديد في مدينة الشيخ زايد بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، وأحمد راشد محافظ الجيزة.

استاد الأهلي محمود الخطيب الأهلي
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