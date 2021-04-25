إصابة حسام البدري وابنته بفيروس كورونا

الأحد، 25 أبريل 2021 - 12:52

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر

أصيب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إيجابية عينة فيروس كورونا لـ حسام البدري، والتي خضع لها بعد إصابة ابنته بـ كورونا.

ويخضع المدير الفني لمنتخب مصر للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.

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حسام البدري يتولى تدريب منتخب مصر منذ شهر سبتمبر لعام 2019.

صاحب الـ61 عاما قاد منتخب مصر في 8 مباريات. فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3 آخرين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي أنجولا وليبيا شهر يونيو المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر حسام البدري
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