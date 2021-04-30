نبيه: عودة عواد للفريق بعد امتثاله لقرار الجهاز الفني.. وتدريبات إضافية للحارس

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 22:30

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

أوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن عودة محمد عواد لتدريبات الفريق الجماعية جاءت بعد امتثاله لقرار الجهاز الفني.

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد قرر إنزال عواد للمشاركة مع فريق الأمل أمام زد بعد تغيبه عن أحد التدريبات الصباحية.

وصرّح نبيه للموقع الرسمي لناديه: "عواد امتثل لقرار الجهاز الفني وبالتالي عاد للتدريبات".

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وأوضح نبيه: "نستعد جيدا لمباراة بيراميدز المقبلة أملا في حصد النقاط الثلاث".

وأوضح موقع الزمالك الرسمي أن عواد خضع لتدريبات إضافية خاصة بعد نهاية المران الجماعي تحت إشراف أرتور أوليفيرا مدرب حراس المرمى.

ويخضع عواد لبرنامج تدريبي مكثف لتجهيزه للفترة المقبلة بدنيا وفنيا.

وشهد التدريب غياب محمود جنش لآلام أسفل الظهر، ومحمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا، مما قد يفتح الباب أمام عواد للمشاركة أمام بيراميدز مساء الأحد.

محمد عواد الزمالك في الدوري الدوري المصري
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