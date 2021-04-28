في الجول يكشف - كواليس استبعاد محمد عواد من معسكر الزمالك لمواجهة المقاولون

تسبب غياب محمد عواد حارس الزمالك، عن مران الفريق الصباحي يوم الإثنين الماضي، في استبعاده من معسكر الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الموقع الرسمي للزمالك، قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، باستبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، من معسكر الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

ويسرد FilGoal.com القصة الكاملة، كما علمها من مصدر مقرب من الحارس الذي يرغب في الرحيل عن الزمالك، ومصدر داخل الجهاز الفني للنادي.

يوم الإثنين، أجرى الزمالك مرانا صباحيا ومرانا مسائيا، ولم يحضر عواد المران الصباحي.

بحسب مصدر مقرب من الحارس، لم يتم إبلاغه بالمران الصباحي، ولم يعرف سوى موعد المران المسائي.

ولكن مصدر بالجهاز الفني للزمالك أوضح أنه يتم إبلاغ كل اللاعبين عن طريق واتساب بمواعيد المران.

بناء على غياب عواد عن مران الإثنين الصباحي، قرر باتريس كارتيرون أن يتدرب منفردا أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، واستبعاده من قائمة مباراة المقاولون.

وفي الوقت الحالي، يتجه عواد في الوقت الحالي في لجلسة مع اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي لحل الأزمة.

وفي وقت سابق، أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك سخطه على وضعه الحالي مع الفريق في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وأعرب لاعب الإسماعيلي السابق عن غضبه من قرار النادي بتدربه مع فريق الشباب.

وقال عواد (28 عاما) لـFilGoal.com:"أبلغت الإدارة والجهاز الفني برغبتي في الرحيل".

وواصل "لم أتحدث للإعلام في الفترة السابقة رغم أنه يحق لي الحصول على فرصة للمشاركة، لم أفتعل أي مشكلة في النادي لكن يعاملونني بشكل سيئ".

وأضاف "هل من الطبيعي أن يقرر الجهاز الفني تدربي مع فريق الشباب؟ ورغم امتثالي للأمر فوجئت أنه لا توجد مباراة لفريق الشباب من الأساس، هذه إهانة لي ولتاريخي".

واستمر "طلبت من الإدارة إبلاغي بخطاب رسمي أن أبحث عن عرض لأنني لن أستمر أكثر من ذلك. على مدار عام ونصف تلقيت ثلاثة عروض تم رفضها جميعا بحجة أن الفريق يحتاجني، كل مدرب أتحدث معه يعدني بالفرصة وهذا لم يحدث، حتى وصل الأمر لاستنكار بعض اللاعبين عدم مشاركتي".

وأتم عواد "أشكر جمهور الزمالك العظيم، تمنيت الدفاع عن الكيان وتحقيق البطولات لأرد له الجميل، لكن لن أتحمل أكثر من ذلك، الأمر بات صعبا جدا".

منذ انتقل عواد إلى الزمالك في 2019 شارك في 15 مباراة فقط مع الفريق.

وشارك عواد إجمالا في 133 مباراة في الدوري المصري الممتاز، وتوج مع الفارس الأبيض بكأس مصر 2018-2019، ومثل منتخب مصر في مباراتين.