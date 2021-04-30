مران الزمالك - عودة الونش ومشاركة عواد.. وغياب جنش للإصابة

عقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جلسة مطولة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الجمعة.

وشدد الفرنسي أن إهدار الفرص هو سبب تعادل الفريق ضد ضيفه المقاولون العرب يوم الخميس في الدوري، وفقا لما ذكره موقع الزمالك.

وطالب كارتيرون اللاعبين بالتركيز في المباريات المقبلة، مشددا لهم على ثقته في قدرتهم على تقديم الأفضل.

وشارك محمد عواد حارس مرمى الفريق في المران.

وغاب محمود عبد الرحيم "جنش" عن المران بسبب آلام أسفل الظهر، بينما اكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" بخوض تدريبات تأهيلية بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

وقرر الجهاز الفني تصعيد محمد قنديل حارس زمالك 99 للمشاركة مع تدريبات الفريق الأول رفقة عواد.

يأتي ذلك لإصابة جنش وغياب محمد أبو جبل بفيروس كورونا، بالإضافة إلى مشاركة أحمد نادر السيد مع فريق الزمالك 2003 في مباراة الشباب أمام بيراميدز ببطولة الجمهورية.

وتعافى محمود حمدي "الونش" من الكدمة التي تعرض لها في الركبة خلال مواجهة البنك الأهلي، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وغاب عبد الله جمعة عن التدريب لحصوله على راحة بعد تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة أمام المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه بيراميدز يوم الأحد في الجولة 19 من الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك 3 لقاءات أكثر من الأهلي.