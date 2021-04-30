اتحاد الكرة الجنوب إفريقي يستقر على مدرب المنتخب الجديد

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 20:59

كتب : FilGoal

نيجيريا - جنوب إفريقيا - كأس أمم إفريقيا 2019

أعلن اتحاد الكرة الجنوب الإفريقي عن استقراره على اسم المدرب الجديد للمنتخب الأول لكرة القدم.

ونشر الاتحاد الجنوب إفريقي بيانا رسميا أوضح فيه أنه تم اختيار المدرب الجديد للمنتخب على أن يتم الاعلان عن اسمه في الأسبوع المقبل.

وكان اتحاد جنوب إفريقيا قد أقال موليفي نتسيكي من منصبه كمدير فني للمنتخب بعد فشله في قيادة المنتخب للتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

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وحلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث خلف غانا والسودان في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وكان الاتحاد جنوب إفريقي قد قدم عرضا لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لتدريب المنتخب.

لكن موسيماني اعتذر عن عدم قبول العرض. (طالع التفاصيل)

جنوب إفريقيا بيتسو موسيماني
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