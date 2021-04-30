مؤتمر جوارديولا: النجاح المستمر؟ السر في جودة اللاعبين

أرجع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نجاح فريقه في الموسم الجاري إلى جودة اللاعبين، مشيرا إلى أنها تبقى العامل الفارق دائما.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"بصفتي مدرب، لا أشعر أننا نحصل على الوقت الكافي للاستعداد للمباريات. السبب الوحيد هو جودة اللاعبين، أن يتفهموا ما نتطلع إليه".

وواصل "لا يوجد سر في ذلك، قد تنجح في موسم، وتفوز بشيء هام، لكن لتستمر على ذلك لسنوات يعود الأمر لسبب واحد، أن تمتلك لاعبين مميزين".

واستمر "حين تملك فريقا مثل هذا تستطيع الحفاظ على النجاح لوقت طويل. لا يوجد مدرب لفريق كبير لديه وقت، يلعب كل 3 أيام، بالكاد نتدرب".

وأردف "أعترف بذلك، أحب اللاعبين القادرين على الاحتفاظ بالكرة، هي إحدى أكثر الأشياء التي أحبها. إذا استطاعوا الحفاظ على الكرة في ظروف صعبة، أشعر أننا نكون قادرين على اللعب بشكل أفضل، لكننا نحتاج لكل اللاعبين".

وأتم "لا أحتاج للحديث عن أهمية سيرخيو أجويرو في الوقت الراهن وفي الماضي. رحيم ستيرلينج أيضا. الكل مهم بالنسبة لنا، لكني أحب احتفاظ اللاعبين بالكرة وأن نرى ماذا نستطيع فعله بعد ذلك".

ويستعد سيتي لمواجهة مضيفه كريستال بالاس يوم الأحد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج رجال جوارديولا لخمس نقاط للتتويج رسميا بلقب الدوري.

وبعد لقاء بالاس يستضيف سيتي فريق باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق سيتي نتيجة ممتازة في الذهاب بالفوز بنتيجة 2-1 في باريس.

وتوج سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الجاري ويأمل إضافة الدوري ودوري الأبطال لخزينته.