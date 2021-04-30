أياكس يجدد عقد إريك تين هاج ويغلق الباب في وجه توتنام

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 11:43

كتب : FilGoal

تين هاج - أياكس

أعلن نادي أياكس الهولندي تجديد تعاقد مدربه إريك تين هاج حتى صيف 2023.

وجدد النادي الهولندي عقد مدربه والذي كان ينتهي بنهاية صيف 2022.

وأٌغلق الباب في وجه توتنام الإنجليزي والذي ارتبط في الساعات الأخيرة بالمدرب الهولندي لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

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وتُوج تين هاج (51 عاما) بلقب الدوري والكأس والسوبر الهولندي ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الحالي قاد أياكس لحصد لقب كأس هولندا بالفوز على فيتسيه آرنهايم.

ويحتاج أياكس لنقطة واحدة فقط من 4 مباريات متبقية في الموسم لحصد لقب الدوري الهولندي للمرة الـ 35 في تاريخه.

وسبق أن عمل تين هاج مدربا لأندية جو أهيد إيجلز وبايرن ميونيخ للشباب وأوتريخت قبل قيادة أياكس بدءا من 2017.

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