لخلافة مورينيو.. رومانو: إدارة توتنام ستجتمع مع مدرب أياكس

لا تزال إدارة توتنام تبحث عن مدير فني جديد للفريق بعد إقالة جوزيه مورينيو، ويبدو وأن إريك تين هاج مدرب أياكس هو الأقرب لتولي المنصب.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، فإن إدارة توتنام ستجتمع مع تين هاج قريبا لكي يتولى المهمة الفنية للفريق.

وغرد رومانو عبر "تويتر"، وكتب "توتنام سيعقد اجتماعا مباشرا مع إريك تين هاج".

وأضاف "هو من ضمن المرشحين لكي يكون المدير الفني الجديد للفريق".

وأتم "تين هاج قد يرحل عن أياكس في الصيف المقبل. لكن لم يتقرر أي شيء حتى الآن".

Tottenham have scheduled a ‘direct meeting’ with Erik ten Hag. He’s among the candidates to become the new Spurs manager - ten Hag is open to leave Ajax in the summer. Nothing decided yet. ⚪️ #THFC #Spurs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2021

وكانت إدارة توتنام قد أقالت جوزيه مورينيو من تدريب الفريق قبل عدة أيام.

وتولى ريان ماسون (29 عاما) منصب المدير الفني للتوتنام بشكل مؤقت حتى التوقيع مع مدرب جديد.