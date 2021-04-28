لخلافة مورينيو.. رومانو: إدارة توتنام ستجتمع مع مدرب أياكس

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 23:22

كتب : FilGoal

تين هاج - أياكس

لا تزال إدارة توتنام تبحث عن مدير فني جديد للفريق بعد إقالة جوزيه مورينيو، ويبدو وأن إريك تين هاج مدرب أياكس هو الأقرب لتولي المنصب.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، فإن إدارة توتنام ستجتمع مع تين هاج قريبا لكي يتولى المهمة الفنية للفريق.

وغرد رومانو عبر "تويتر"، وكتب "توتنام سيعقد اجتماعا مباشرا مع إريك تين هاج".

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وأضاف "هو من ضمن المرشحين لكي يكون المدير الفني الجديد للفريق".

وأتم "تين هاج قد يرحل عن أياكس في الصيف المقبل. لكن لم يتقرر أي شيء حتى الآن".

وكانت إدارة توتنام قد أقالت جوزيه مورينيو من تدريب الفريق قبل عدة أيام.

وتولى ريان ماسون (29 عاما) منصب المدير الفني للتوتنام بشكل مؤقت حتى التوقيع مع مدرب جديد.

توتنام إريك تين هاج
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