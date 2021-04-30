قرعة إفريقيا – شادي محمد لـ في الجول: أتمنى أن يلتقي الأهلي مع الترجي

يفضّل شادي محمد لاعب الأهلي السابق أن يواجه الفريق نظيره الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام في الثالثة عصر اليوم قرعة دوري أبطال إفريقيا.

ويمكن للأهلي أن يلتقي الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو صنداونز الجنوبي إفريقي.

وقال شادي لـ FilGoal.com: "أتمنى أن يلتقي الأهلي مع الترجي في الدور المقبل".

وأوضح "هذه المباريات يتم الإعداد لها بشكل أفضل كما أن الأهلي لديه حوافز كبيرة للفوز على الترجي والرد على خسارة نهائي نسخة 2018".

وتابع "فنيا الأهلي يمتلك الأسلحة المناسبة للتفوق على الترجي".

وأتم "بشكل عام مواجهات شمال إفريقيا يكون بها حماس كبير ونتائج الأهلي الأخيرة خاصة أمام الوداد تؤكد أن كفة الفريق أرجح".

وكان الأهلي قد حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة خلف سيمبا التنزاني.