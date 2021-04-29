طبيب المنتخب يوضح عبر في الجول حقيقة غياب تريزيجيه عام كامل

الخميس، 29 أبريل 2021 - 17:40

كتب : أحمد الخولي

تريزيجيه مع أستون فيلا أمام ليفربول

أوضح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر حقيقة غياب محمود حسن "تريزيجيه" لمدة عام كامل عقب إجراء عملية الرباط الصليبي في تصريحات لـ FilGoal.com.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

ونشر موقع إنجليزي تقريرا يفيد بغياب محتمل قد يصل لعام للجناح المصري لأستون فيلا بسبب الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي. (طالع التفاصيل)

وقال أبو العلا لـ FilGoal.com: "غياب تريزيجيه لمدة عام كامل؟ تواصلت مع الجراح الذي أجري العملية الجراحية للاعب وكذلك النادي الإنجليزي وتأكدت أنهم جميعا ليس لهم علاقة بتلك الأخبار وأن هذا كلام غير صحيح".

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تقرير: فترة غياب تريزيجيه قد تمتد إلى عام كامل طبيب المنتخب: فترة غياب تريزيجيه قد تكون من 6 لـ9 أشهر شوقي غريب لـ في الجول: تريزيجيه كان ضمن قائمة الأولمبياد المبدئية المكونة من 80 لاعبا أستون فيلا يعلن خضوع تريزيجيه لعملية جراحية

وأوضح "مؤكد لنا في منتخب مصر وكذلك في أستون فيلا أن علاج اللاعب ما بين 6 إلى 9 شهور فقط".

وكان النادي الإنجليزي قد أفاد في بيان أن: "الجناح المصري يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة".

وأكمل البيان "خضع تريزيجيه لعملية جراحية قبل بدء مرحلة إعادة تأهيله".

وأتم بيان أستون فيلا "الجميع في نادي أستون فيلا يتمنى لتريزيجيه الشفاء التام والسريع".

سيغيب تريزيجيه عن منتخب مصر في الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستبدأ في شهر يونيو المقبل وتنتهي في شهر أكتوبر.

وشارك لاعب الأهلي السابق في 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

تريزيجيه أستون فيلا منتخب مصر
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