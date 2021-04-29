تقرير: فترة غياب تريزيجيه قد تمتد إلى عام كامل

الخميس، 29 أبريل 2021 - 15:51

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - برايتون

كشف موقع فوتبول إنسايدر أن فترة غياب محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا بسبب الإصابة قد تمتد إلى عام كامل.

وخضع النجم المصري لعملية جراحية في الركبة هذا الشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأفاد تقرير فوتبول إنسايدر وفقا لمصادره داخل النادي بأن تريزيجيه قد يغيب لمدة عام بسبب الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

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وأوضح التقرير أن هذا هو الإطار الزمني المعتاد لأخطر إصابات أربطة الركبة.

وذكر التقرير أن البرازيلي ويسلي مهاجم أستون فيلا غاب لمدة 16 شهرا عن الملاعب بسبب إصابته في ثلاثة من الأربطة الأربعة الرئيسية في ركبته.

وكان النادي الإنجليزي قد أفاد في بيان أن: "الجناح المصري يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة".

وأكمل البيان "خضع تريزيجيه لعملية جراحية قبل بدء مرحلة إعادة تأهيله".

وأتم بيان أستون فيلا "الجميع في نادي أستون فيلا يتمنى لتريزيجيه الشفاء التام والسريع".

وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قد توقع الفترة التي سيتراوح خلالها غياب تريزيجيه عن الملاعب.

وقال أبو العلا لقناة أون تايم سبورتس قبل أسبوعين: "فترة غياب تريزيجيه قد تمتد من 6 لـ9 أشهر".

وواصل "هناك تنسيق كامل مع طبيب أستون فيلا ومع تريزيجيه وأحمد المحمدي، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أتاح لي فرصة السفر لأكون إلى جانب تريزيجيه أثناء العملية".

سيغيب تريزيجيه عن منتخب مصر في الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستبدأ في شهر يونيو المقبل وتنتهي في شهر أكتوبر.

وشارك لاعب الأهلي السابق في 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

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