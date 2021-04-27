انتهت - المصري (1)-(2) الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 15 من الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

ق 92: طاهر يهدر والمرمى خالي

ق 87: رأسية خطيرة من أوستن أوموتو تمر جوار مرمى الشناوي

ق 85: نزول صلاح محسن بدلا من أكرم توفيق

ق 70: نزول محمد هاني ومروان محسن بدلا من الشحات ومحمد شريف.

ق 67: نزول محمد عنتر بدلا من سعيدو سينبوري

ق 63: جوووول محمد شريف والثاني بعد عدة تمريرات وتصل الكرة إلى أكرم توفيق الذي مررها إلى شريف أمام المرمى الخالي ليضعها في الشباك

ق 60: تسديدة قوية من رفعت والشناوي يتألق

ق 53: هجمة خطيرة من طاهر بعد تمريرة من أفشة وتسديدة بعيدة عن المرمى

ق 50: عمر كمال يهدد مرمى الأهلي بعد ارتباك بين سعد سمير وكوكا والشناوي يبعد الكرة

نزول طاهر وديانج بدلا من كهربا وبيكهام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 47: جوووول عمر كمال يسجل التعادل للمصري

ق 46: اختراق من رفعت من الناحية اليسرى ويلعب عرضية تصطدم بالدفاع والشناوي وتخرج لركنية

ق 42: إنذار لأحمد جمعة بعد تدخل مع أكرم توفيق

ق 19: أحمد جمعة يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد والشناوي ينقذ مرماه مرة أخرى

ق 16: أحمد جمعة يهدر فرصة خطيرة بضربة رأسية أمام مرمى الشناوي بعد عرضية من رفعت لكن الكرة تمر جوار المرمى

ق 12:جوووول الحكم يعود للفيديو ويحتسب الهدف لمحمد شريف الذي تلقى تمريرة طويلة من كوكا جعلته في مواجهة المرمى قبل أن يصطدم أحمد شوشة مدافع المصري مع حارسه دعدور ويقوم شريف ويكمل الكرة في الشباك

ق 11: محمد شريف يسجل هدفا للأهلي والحكم لا يحتسبه بداعي التسلل

ق 6: رأسية خطيرة من سينبوري بعد عرضية من أحمد رفعت

ق 4: انفراد من الشحات ويمر من الحارس ثم يسددها ويبعدها أحمد دعدور عن مرمى المصري

ق 2: هجمة سريعة للأهلي وعرضية من أفشة يقابلها شريف بضربة رأسية تمر أعلى المرمى

انطلاق المباراة