فوفانا يكسر صيامه على أرض الملعب في الدوري الإنجليزي.. ويتقدم بالشكر للجميع

تقدم الفرنسي ويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي الإنجليزي بالشكر للفريق الخصم لمساعدته على كسر صيامه.

وخاض أمس فوفانا مواجهة ليستر سيتي ضد كريستيال بالاس في ختام مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

وظهر اللاعب في الدقيقة 35 يشرب مشروبا لعدة ثوان ويشير للحكم بإمكانية إتمام اللعب في ظل توقف اللقاء.

وأظهرت اللقطات توقف فيثنتي جواياتا حارس الفريق اللندني لحين انتهاء فوفانا من إفطاره.

وقال الفرنسي الشاب عبر حسابه على "تويتر": "فقط أريد أن أشكر الدوري الإنجليزي وكذلك كريستال بالاس وفيثنتي جواياتا وجميع لاعبي الثعالب للتمكن من كسر صيامي في منتصف المباراة، هذا ما يجعل كرة القدم رائعة".

وكان براندن رودجرز المدير الفني للثعالب قد صرّح سابقا: "هو لاعب شاب في منصف رمضان ويبدو إنه لا يأكل طيلة اليوم، واعتقد أن هذا مميز".

وواصل "يصل إلى الساعة الثامنة مساءً دون أكل وشرب ويستطيع الأداء بنفس المستوى، فكرت مرة في إقناعه بالتوقف عن الصيام، ويحتاج لبعض الطعام على الدكة وكذلك من أجل حمايته قليلا".

وكانت لقطات قد تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا عقب إفطار 4 لاعبين في أرض الملعب من بداية اللقاء في أول أيام رمضان (طالع التفاصيل)

وتشبث فريق الثعالب أكثر بالتأهل لدوري أبطال أوروبا بتعزيز احتلاله للمركز الثالث ورفع رصيده إلى 62 نقطة، بينما ظل بالاس في المرتبة 13 ورصيده 38 نقطة.

وتقدم ويلفريد زاها للضيوف في الدقيقة 12 قبل أن يدرك تيموتي كاستاني التعادل في الدقيقة 50.

اللاعب البالغ 20 عاما خاض 36 مباراة في موسمه الأول مع الثعالب وصنع هدفا وحيدا في جميع المسابقات.