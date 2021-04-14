إفطار اللاعبين أثناء المباريات في تركيا؟ موقف جديد قد يواجه مصطفى محمد

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 16:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام أنقرة جودجو

تداولت وسائل الإعلام التركية والعالمية مقطع فيديو يظهر فيه اللاعبين يكسرون صيامهم في أول أيام شهر رمضان بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء.

المباراة التي جمعت جيرسونسبور وكيوتشيورنجوتشو أنقرة، توقفت في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء لتلقي لاعبا العلاج واستغل لاعبو فريق الضيوف الأمر في كسر صيامهم.

الطاقم الفني مد اللاعبين بالتمر والموز والمياه من أجل تنشيطهم سريعا لاستكمال المباراة والتي جاءت في وقت الإفطار لأول أيام شهر رمضان.

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وهناك مباراة أخرى أقيمت بين ألتينوردو وأدانا سبور في التوقيت ذاته بنفس الدوري، وقبلها في الثانية عشر ظهرا أقيمت مباراة بين تولازاسبور وإسكيشيرسبور.

ويبدو أن إقامة المباريات في نهار رمضان أمرا معتادا في الكرة التركية، إذ عند البحث لم يوضح أي موقع تركي عن سبب إقامة المباراة وقت الإفطار أو تسائل عن إمكانية تأجيل موعد المباراة لدقائق قليلة.

بمزيد من البحث فأن مباراة كونيا سبور ضد إسكيشيرسبور في الدوري التركي موسم 2016-17 تأجل موعد بدايتها من السادسة وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي بعد مطالبات الجماهير بتأجيل موعد المباراة كونها الشوط الثاني يبدأ مع وقت الإفطار في أول أيام شهر رمضان عام 2017.

موقف قد يصطدم به مصطفى محمد

الاتحاد التركي عبر موقعه الرسمي متاح عليه مواعيد الجولة الـ 35 من الدوري الدرجة الأولى.

وهنا نأتي لمصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي والذي سيكون على موعد مع مواجهة جوزتيبي.

المباراة من المقرر أن تقام في السابعة مساءً بتوقيت تركيا، ويُرفع أذان المغرب في تمام السابعة و47 دقيقة في مدينة أزمير والتي تشهد إقامة المباراة.

وهو ما يعني في حالة صيام مصطفى محمد، سيكون عليه الإفطار بين شوطي اللقاء.

أمر سيتكرر مع المحترف المصري طيلة الشهر الفضيل حتى الجولة 39 إذ تقام جميع مباريات الأسود في الدوري المحلي في السابعة مساءً وفقا للموقع الرسمي للاتحاد التركي.

مصطفى محمد سجل منذ انضمامه إلى جالاتا سراي 6 أهداف وصنع 1 في 11 مباراة.

ولم يستطع مهاجم منتخب مصر في هز الشباك في الدوري التركي في المباريات الخمس الأخيرة.

ويحتل الأسود المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 62 نقطة.

مصطفى محمد الدوري التركي
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