قائد يونايتد: مباراة ليدز كانت متوترة وعصيبة

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

دانيال جيمس مع مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد

وصف هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد بالمتوترة والعصيبة، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أسبوع صعب ينتظر الشياطين الحمر.

وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع ليدز يونايتد في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماجواير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا صنعنا بعض الفرص الجيدة التي كانت كافية للتسجيل، ولكن في النهاية لم نسجل".

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وأضاف "كنا نعرف كيف سيلعبون، خاصة في ملعبهم، شعرنا بذلك في مباراة الدور الأول بملعب أولد ترافورد".

مباراة الدور الأول انتهت بفوز يونايتد 6-2.

وأكمل "صنعنا بضع فرص لكن لم نتمكن من العثور على الثغرات في دفاع ليدز، في يوم آخر نضع هذه الكرات في الشباك ونفوز بالنقاط الثلاث".

وتابع "كانت مباراة متوترة وعصيبة. عملنا بالطريقة الصحيحة وضغطنا عليهم دفاعيًا. كان لدينا الكثير من السيطرة على المباراة دون أن نكون هادئين بما فيه الكفاية".

ويستعد يونايتد لأسبوع صعب، يبدأ بمباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد روما يوم الخميس، ثم مواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

وأوضح ماجواير "أسبوع صعب ينتظرنا وبالتأكيد نحن بحاجة إلى التحسن، من الواضح أن روما في الدوري الأوروبي ستكون مواجهة صعبة ونتطلع إليها، وليفربول في أولد ترافورد".

وأتم "نحن بحاجة لخوض هذه المباريات بالكثير من بالثقة وبأداء أفضل مما قدمناه أمام ليدز".

هاري ماجواير مانشستر يونايتد ليدز يونايتد
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